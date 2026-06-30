Sáng 30-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Canada TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 159 năm Quốc khánh Canada (1-7-1867 – 1-7-2026), với sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành TPHCM, đại diện Tổng Lãnh sự quán và các doanh nghiệp Canada tại TPHCM.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada TPHCM Đặng Quốc Toàn phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada TPHCM, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác Toàn diện năm 2017.

Theo đồng chí Đặng Quốc Toàn, Canada hiện có gần 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 4,87 tỷ USD và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Mỹ. Riêng tại TPHCM, với khoảng 130 dự án (tương đương hơn 133 triệu USD vốn đăng ký), Canada đang xếp thứ 23/127 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào TPHCM.

Theo đồng chí Đặng Quốc Toàn, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, tài chính, sản xuất và thương mại. TPHCM mong muốn thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Canada đầu tư vào tài chính quốc tế, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo,...

Cũng theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Canada TPHCM, giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Hiện có khoảng 20.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Canada và gần 275.000 người Việt đang sinh sống, làm việc tại nước này, góp phần tăng cường kết nối giữa hai nước. Đồng chí Đặng Quốc Toàn khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam - Canada TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Canada và các đối tác triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường nhằm củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM Annie Dubé phát biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Annie Dubé, Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM đánh giá Việt Nam là quốc gia năng động với tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, đồng thời khẳng định Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, giữ vai trò trung tâm trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tổng Lãnh sự Annie Dubé cho biết Canada mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam, trong đó có TPHCM, trong các lĩnh vực công nghệ sạch, nông nghiệp, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng,... Bên cạnh đó, bà Annie Dubé mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối nhân dân thông qua trao đổi giáo dục, nghiên cứu, văn hóa và thể thao, hướng tới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

THỤY VŨ