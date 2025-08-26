Chính trị

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên

Ngày 26-8, Đảng ủy phường Ngọc Hà, TP Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2-9 tới  nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Trân trọng tới nhà riêng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tới nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đồng chí Phạm Tuyên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào dịp rất đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam, đó là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2- 9-2025). Trải qua nhiều cương vị công tác, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã để lại dấu ấn và đóng góp to lớn cho đất nước bằng tâm hồn của một nghệ sĩ và sự nỗ lực của cá nhân, thực sự là một “cây đại thụ” của âm nhạc hiện đại Việt Nam.

5.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng tới nhạc sĩ Phạm Tuyên

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (sinh năm 1930, quê quán xã Đường An, TP Hải Phòng, vào Đảng ngày 27-7-1950), nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; Ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và đang sinh hoạt tại Chi bộ 27, Đảng bộ phường Ngọc Hà.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã có nhiều tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn lịch sử, đóng góp to lớn trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tinh thần cách mạng của rất nhiều thế hệ thanh thiếu niên và nhân dân, góp rất tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

NGUYỄN QUỐC

