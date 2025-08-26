Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu đảng đến đảng viên vùng đất 18 thôn Vườn trầu

Ngày 26-8, các Đảng bộ xã Bà Điểm, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn và xã Đông Thạnh (TPHCM), tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Đông Thạnh

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đảng viên trung kiên, suốt đời cống hiến vì lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của bản thân mỗi đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, và là niềm vinh dự lớn của các chi bộ, Đảng bộ.

Tại xã Đông Thạnh, thông tin một số kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến đảng viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên, cho hay, qua gần 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy xã đã ổn định, vận hành thông suốt, bước đầu phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh Nguyễn Mậu Phương Quỳnh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Đảng bộ xã Đông Thạnh có 28 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh chúc các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng nhiều sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các đồng chí đảng viên lão thành, để xây dựng xã Đông Thạnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Bà Điểm

Đảng bộ xã Bà Điểm có 46 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 15 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Đảng bộ xã Hóc Môn có 27 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 9 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm.

Đồng chí Trần Văn Tuấn cùng Bí thư Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn Nguyễn Văn Tài trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Xuân Thới Sơn

Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn có 25 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xã Bà Điểm, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn và xã Đông Thạnh được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại các xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn (trước đây). Hóc Môn - 18 thôn Vườn trầu là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, các thế hệ con cháu được hun đúc lòng yêu quê hương, đất nước và mang trong mình trách nhiệm cao cả để gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của quê hương…

NGÔ BÌNH