Đồng chí Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Châu Hoàng Nhơn. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp tích cực, trách nhiệm của đồng chí Châu Hoàng Nhơn đối với TPHCM.

Trải qua nhiều cương vị công tác tại quận 1 trước đây và Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, đồng chí Châu Hoàng Nhơn đã có nhiều đóng góp tích cực, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, để lại hình ảnh người cán bộ, người đảng viên gương mẫu trong lòng đồng nghiệp và tập thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng và hoa chúc mừng đồng chí Châu Hoàng Nhơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Châu Hoàng Nhơn từng nhiều lần được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng vì những cống hiến và đóng góp tích cực trong công tác, lao động. Trong đó, đồng chí đã được trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12-1979.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Châu Hoàng Nhơn vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất người đảng viên, tham gia sinh hoạt tại chi bộ và khu phố; sống giản dị, hòa đồng, luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác xây dựng Đảng và phong trào tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu và gia đình chúc mừng đồng chí Châu Hoàng Nhơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và đóng góp quý báu của đồng chí Châu Hoàng Nhơn trong suốt chặng đường đã qua.

Đồng thời, tin tưởng với kinh nghiệm và uy tín của mình, đồng chí Châu Hoàng Nhơn tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, khu phố thêm đoàn kết, gắn bó. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương xây dựng phường Tân Định ngày càng phát triển.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đồng chí Châu Hoàng Nhơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, đến lãnh đạo TPHCM. Đồng chí khẳng định tiếp tục tích cực đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

