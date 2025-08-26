Chính trị

40 đảng viên phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng

SGGPO

Đảng ủy phường Phú Nhuận đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 40 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ngày 26-8, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

IMG_4134.JPG
Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Ôn lại truyền thống, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, bày tỏ, lễ kỷ niệm là dịp để mỗi người ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam.

IMG_4140.JPG
Đồng chí Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Tại lễ kỷ niệm, Đảng ủy phường Phú Nhuận đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 40 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

IMG_4127.JPG
Đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9
IMG_4148.JPG
Niềm vui của các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9
THÁI PHƯƠNG

