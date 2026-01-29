Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk: Phi công đã được xuất viện

Sáng 29-1, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) cho biết Trung úy phi công Đinh Thành Trung đã ổn định sức khỏe và được xuất viện trong sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào khu vực máy bay rơi tại xã Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, khoảng 9 giờ 3 phút ngày 28-1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận Trung úy Đinh Thành Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân) sau sự cố khi thực hiện nhiệm vụ bay. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình “Báo động đỏ nội viện”, huy động lực lượng xử trí, theo dõi và điều trị tích cực. Qua theo dõi, sức khỏe phi công ổn định, chưa phát hiện bất thường.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thăm, chúc mừng Trung úy Đinh Thành Trung sức khỏe bình phục và xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Cùng ngày, Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) đã biểu dương và trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11) vì hành động kịp thời hỗ trợ, sơ cứu phi công sau khi nhảy dù tiếp đất an toàn. Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ Trung úy Trung tại hiện trường.

Tuyên dương em Nguyễn Thành Khang vì đã có hành động kịp thời hỗ trợ phi công sau sự cố máy bay quân sự rơi

Theo Bộ Quốc phòng, sáng 28-1, Trung úy Đinh Thành Trung điều khiển máy bay YAK-130 thực hiện bài bay, cất cánh lúc 7 giờ 27 phút. Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút. Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành, điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư, sau đó bật dù thoát hiểm an toàn. Máy bay va vào núi Hòn Vinh, không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực máy bay gặp sự cố.

MAI CƯỜNG