“Xây Tết 2026” đến với 1.100 công nhân trên 2 công trường trọng điểm Thủ đô

Sáng 29-1, chương trình “Xây Tết 2026” đã đến với khoảng 1.100 công nhân đang làm việc tại 2 công trường trọng điểm là dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Khu nhà khách Hồ Tây.

Trao quà tết cho công nhân đang làm việc tại công trường trọng điểm

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Xây Tết 2026” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”. Chương trình hướng đến lan tỏa nét đẹp lao động, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng công nhân trực tiếp trên công trường.

Công nhân tham gia chương trình "Xây Tết 2026" tại Hà Nội

Tại chương trình, công nhân được trao quà tết và tham gia nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, miễn phí như: cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua những trò chơi trải nghiệm, giúp nâng cao nhận thức về an toàn làm việc trên cao, phòng chống cháy nổ, an toàn điện và an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị. Đây cũng là những nội dung đã được triển khai tại "Xây Tết 2026" ở nhiều địa phương, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao tặng quà tết cho các công nhân

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, chương trình “Xây Tết 2026” góp phần chăm lo thiết thực cho người lao động, khích lệ đội ngũ công nhân yên tâm gắn bó với nghề, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, để mỗi mùa xuân đến đều ấm áp và trọn vẹn hơn.

Niềm vui của người lao động khi nhận quà tết

Năm 2026, chương trình "Xây Tết 2026" dự kiến tổ chức cho hơn 33.000 công nhân tại 73 công trường trên cả nước và mở rộng đến công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

VĨNH XUÂN