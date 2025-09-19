Trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn

Sáng 19-9, tại xã Long Điền, TPHCM, Tạp chí Khoa học phổ thông tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường năm học 2025 – 2026” và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, quà cho học sinh Trường Tiểu học Đặng Văn Dực.

Nhà báo Bùi Hương, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Khoa học phổ thông và lãnh đạo nhà trường trao thẻ bảo hiểm cho học sinh

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 92 thẻ bảo hiểm (mỗi thẻ trị giá hơn 630.000 đồng); 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); hơn 700 hộp sữa; 2 cây quạt máy và các ấn phẩm Tạp chí Khoa học phổ thông cho học sinh của trường.

Nhà báo Bùi Hương, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Khoa học phổ thông, cho biết, ngoài nhiệm vụ thông tin truyền thông về các vấn đề chính trị, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, đơn vị cũng có nhiều hoạt động sau mặt báo. Chương trình “Tiếp sức đến trường” nhằm tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, học tập tốt hơn.

* Cùng ngày 19-9, UBND xã Bình Giã (TPHCM) cùng Công ty TNHH TM-DV Đại Vũ Sơn tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường”, trao tặng học bổng, xe đạp và tập vở cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã.

Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng xe đạp

Tại chương trình, đơn vị tài trợ đã trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng); 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng mỗi em 1 chiếc xe đạp và 500. 000 đồng; trao 5.000 cuốn tập vở cho học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 90 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động doanh nghiệp hỗ trợ.

Theo đồng chí Lê Binh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Giã, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quảng Thành, Bình Giã, Bình Trung (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống của nhiều gia đình còn gặp không ít khó khăn, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

PHÚ NGÂN - ĐINH HÙNG