Cục Chính trị Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 3-2, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (20-2-1946 – 20-2-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu; đại diện lãnh đạo các sở, ngành...

Cách đây 80 năm, ngày 20-2-1946, tại chiến khu Lạc An (nay là xã Thường Tân, TPHCM), Phòng Chính trị Khu 7 - tiền thân của Cục Chính trị Quân khu 7 ngày nay, chính thức được thành lập.

Sự ra đời của đơn vị là mốc son quan trọng, mở đầu chặng đường 80 năm tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

Trong diễn văn ôn truyền thống, Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí Thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu khẳng định, suốt hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới, Cục Chính trị luôn giữ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang (LLVT).

Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí Thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu ôn truyền thống

Từ những ngày đầu “ăn cơm vắt, ngủ lán quân”, bám đất, bám dân, bám sát từng đơn vị, từng trận địa, cơ quan chính trị đã kiên trì đưa những bài học chính trị, hun đúc niềm tin cách mạng, làm nên sức mạnh tinh thần to lớn để quân và dân miền Đông Nam bộ đứng vững, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Với những chiến công hiển hách, Cục Chính trị Quân khu 7 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều huân chương cao quý.

Nhiều đồng chí trưởng thành từ đơn vị đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng và Quân đội.

Dịp này, Cục Chính trị Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 biểu dương những kỳ tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị dày công vun đắp.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại lễ kỷ niệm

Định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Vinh Ngọc yêu cầu Cục Chính trị tăng cường đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh vững vàng, năng lực chuyên môn sâu, linh hoạt và mẫu mực về đạo đức, lối sống; thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại; phối hợp chặt chẽ với địa phương củng cố "thế trận lòng dân".

MẠNH THẮNG