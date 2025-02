Trêu chọc cô gái giữa phố, 2 thanh niên bị đánh thương tích nặng

Ngày 22-2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở tối ngày 20-2.

Cơ quan Công an làm việc với Huỳnh Vĩnh H. Ảnh: CACC

Theo đó, tối ngày 20-2, anh Phạm Ngọc L. (sinh năm 2000) và Phạm Đình T. (sinh năm 1995, trú tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn đi nhậu tại đường Ngô Văn Sở.

Đến gần khuya, nhóm này rời khỏi quán thì gặp bạn gái của Huỳnh Vĩnh H. (sinh năm 1999, trú tỉnh Đắk Lắk) nên có ý trêu chọc và đụng chạm vào người cô gái.

Thấy vậy, Huỳnh Vĩnh H. cùng Trần Minh T. (sinh năm 1997, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) lời qua tiếng lại với nhóm của Phạm Ngọc L. và xảy ra xô xát.

Sau đó, H., Trần Minh T. và nhóm bạn dùng gậy ba trắc thủ sẵn trong cốp xe tấn công L. và Phạm Đình T. gây thương tích nặng, sau đó bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu và Công an phường Hoà Khánh Nam đã tổ chức truy xét, mời làm việc toàn bộ số đối tượng có liên quan. Tại đây, các đối tượng cho biết, mặc dù có can ngăn nhưng đối tượng H. và Trần Minh T. vẫn xông vào đánh L. và Phạm Đình T..

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ Huỳnh Vĩnh H. và Trần Minh T.; đồng thời, truy xét làm rõ hành vi của các đối tượng khác.

PHẠM NGA