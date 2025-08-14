Người đàn ông đâm đôi nam nữ bị thương rồi tự thiêu trong cabin xe container

Pháp luật

Chiều 14-8, Công an phường Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông (chưa rõ danh tính) cố thủ trong xe container rồi tự thiêu.

Hiện trường vụ việc

Theo một số nhân chứng, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3, một người đàn ông đi xe máy đã chặn đầu một chiếc xe container. Thời điểm này, trên xe container có 1 nam và 1 nữ.

Đối tượng đi xe máy đã dùng hung khí đâm đôi nam nữ trọng thương khiến họ bỏ chạy khỏi xe, la hét kêu cứu, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

Trong khi đó, người đàn ông cố thủ trên cabin xe container rồi châm lửa tự thiêu, dù được người dân và lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa, tìm cách sơ cứu nhưng người này đã tử vong.

