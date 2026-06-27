Tri ân các thế hệ quân dân y Chiến khu Đ

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chương trình họp mặt có sự hiện diện của PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam; Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, nguyên Chính ủy Lữ đoàn đặc công biệt động; cùng đông đảo các cô, các bác từng tham gia lực lượng quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ.

Đại biểu tham dự chương trình họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 80 năm của lực lượng quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ. Vào tháng 2-1946, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định thành lập Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ làm căn cứ cách mạng phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời xây dựng lực lượng y tế, cứu thương phục vụ chiến đấu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc Quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhiều cán bộ y tế đã mang túi cứu thương, tay cầm súng, xông pha giữa bom đạn để giành lại mạng sống cho đồng chí, đồng đội và đồng bào. Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, các y, bác sĩ lấy rừng làm nơi cấp cứu, lấy địa đạo làm phòng mổ, kịp thời cứu sống nhiều thương binh, bệnh binh.

Bác sĩ Lê Thị Vân, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Đại tá, Bác sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trọng cùng ôn lại kỷ niệm trong thời gian phục vụ chiến đấu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Huỳnh Văn Nhị, Trưởng Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ chia sẻ, những hình ảnh ấy đã trở thành ký ức sâu đậm, là một phần huyền thoại trong lịch sử đấu tranh của dân tộc và truyền thống ngành y tế Việt Nam.

Buổi họp mặt là dịp ôn lại một thời gian lao mà anh dũng, đồng thời tri ân sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ y, bác sĩ, thầy thuốc trên chiến trường miền Đông Nam bộ; tưởng nhớ những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống, trong đó còn nhiều hài cốt liệt sĩ ngành y tế chưa được trở về với gia đình, người thân.

Đồng chí Đặng Minh Thông và TTND-BS Huỳnh Văn Nhị tặng hoa cảm ơn PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức và BS Huỳnh Văn Nhị tặng hoa cảm ơn các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ tiếp tục duy trì hoạt động nghĩa tình như thăm hỏi, động viên hội viên, chăm lo gia đình chính sách, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho sinh viên ngành y vượt khó, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân vùng căn cứ cách mạng trước đây.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông khẳng định, buổi họp mặt càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang thi đua chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông trân trọng tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ, xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi của lực lượng quân dân y năm xưa vẫn tiếp tục tỏa sáng. Trở về đời thường, các đồng chí vẫn giữ vững phẩm chất cao đẹp, tích cực tham gia công tác xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, TPHCM đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; tập trung xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng là thành phố mang tên Bác. Trong hành trình đó, những giá trị tốt đẹp được hun đúc từ truyền thống quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ luôn là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy.

Lãnh đạo TPHCM tặng cờ truyền thống đến Ban liên lạc quân dân y Chiến khu Đ miền Đông Nam bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lực lượng thầy thuốc trẻ thành phố, PGS-TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ quân dân y Chiến khu Đ. Các thế hệ đi trước đã để lại cho ngành y tế Việt Nam một di sản quý báu, đó là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng tất cả trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc.

Thay mặt thế hệ thầy thuốc trẻ, PGS-TS-BS Phan Minh Hoàng hứa giữ vững ngọn lửa y đức mà các thế hệ đi trước đã truyền lại; quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, công bằng và hiệu quả.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu chụp ảnh tại chương trình gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao 10 suất học bổng tặng sinh viên vượt khó của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

THU HOÀI