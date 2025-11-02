Triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT, triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, diễn ra từ ngày 1-11 đến 30-12 trên phạm vi toàn quốc.

60 ngày cao điểm hành động

Theo đó, kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” triển khai toàn quốc từ ngày 1-11 đến 30-12. Đây là kế hoạch đặc biệt quan trọng của ngành thuế, nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (ngày 4-5-2025) của Bộ Chính trị (Nghị quyết 68-NQ/TW).

Với thông điệp: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Cục Thuế quyết tâm triển khai với mục tiêu thực hiện chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh theo hướng dẫn của Luật Quản lý thuế; Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 198/2025/QH15 (ngày 17-5-2025) của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; và các quy định pháp luật khác.

Ảnh: Cục Thuế

Theo Cục Thuế, nội dung Quyết định 3352/QĐ-CT còn nhằm cụ thể hóa công tác triển khai kịp thời, thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính.

Phạm vi triển khai Quyết định 3352/QĐ-CT trên toàn quốc và trọng tâm là các đơn vị thuế cơ sở, trong đó tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú…

Mục tiêu xử lý tất cả các vướng mắc của hộ kinh doanh

Trước đó, theo lãnh đạo Cục Thuế, kể từ ngày 1-1-2026, các hộ đang tính thuế theo phương pháp khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn bước lên doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành. Đây là bước chuyển đối với hệ thống hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Do đó, Quyết định 3352/QĐ-CT của Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thuế toàn quốc tập trung tuyên truyền hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh khoán hiểu biết và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai, hoặc chuyển lên doanh nghiệp. Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế tập trung cao độ cho công tác phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể đăng ký, kê khai, nộp thuế “1 chạm”.

Dịch vụ kê khai nộp thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: minh họa

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, từ quý 4-2025, cơ quan thuế tiến hành nâng cấp eTax - Mobile và các ứng dụng liên quan, nghiên cứu tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử để xác định số thuế phải nộp, tạo sẵn tờ khai gợi ý, giúp người nộp thuế chỉ cần kiểm tra và xác nhận. Công cụ này sẽ đặc biệt hữu ích khi bỏ thuế khoán, tránh sai sót và nâng cao tính chủ động của hộ kinh doanh.

Đồng thời, ngành thuế cam kết cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ, chuẩn hóa mẫu biểu, chuyển tối đa sang hình thức điện tử để tạo thuận lợi cho người dân.

Theo đại diện Cục Thuế, việc triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến sẽ được phối hợp với chính quyền địa phương, cùng tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc" và giải đáp trực tiếp.

Ngành thuế cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Thuế tỉnh, thành phố và các đơn vị thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận, xử lý vướng mắc của hộ kinh doanh; những vướng mắc phức tạp liên quan đến chính sách, lỗi ứng dụng sẽ được gửi ngay về Cục Thuế để giải quyết.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng chỉ đạo các ban, đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế tập trung cao độ tổ chức hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh được bổ sung hoặc ban hành mới theo đúng kế hoạch.

Do đó, kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đã được Cục Thuế đặt mục tiêu cụ thể là phải đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026 và đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Cục Thuế lưu ý các đơn vị ngành thuế phải tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (ngày 19-10-2020 của Chính phủ) quy định về hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, trong chương trình nói trên, Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp phải công bố đầu mối (đường dây nóng) để hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24 giờ và phải trực giải đáp 24/7.

LƯU THỦY