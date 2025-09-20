Triển khai ngay các kết quả chuyến công tác Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Việt Nam và Malaysia sẽ ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghệ cao, chuyển đổi số thủy sản, nghề cá và công nghiệp Halal.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa kết thúc chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn về phương hướng triển khai các kết quả nổi bật của chuyến công tác này.

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đạt được những kết quả song phương quan trọng nào?

* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ ANH TUẤN: Trong chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Malaysia, có cuộc hội kiến với Thủ tướng Malaysia, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và đạt được nhiều kết quả thực chất, phù hợp với nguyện vọng hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm cùng Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul. Ảnh: TTXVN

Các nhà lãnh đạo hai nước đã có những thống nhất mang tính định hướng, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm vượt mốc 18 tỷ USD; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế và tháo gỡ một số vướng mắc về pháp luật để đẩy mạnh đầu tư của doanh nghiệp Malaysia vào Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và tiềm năng; tiếp tục thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết, gắn kết nhân dân hai nước thông qua giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, giao lưu nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn

* Trên bình diện đa phương, việc Chủ tịch Quốc hội tham dự AIPA-46 đã có những dấu ấn đặc biệt nào, thưa Thứ trưởng?

* Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Việt Nam tích cực tham gia thảo luận tại các phiên họp dưới chủ đề chung là “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”; đóng góp xây dựng trong thảo luận, đối thoại với các nghị viện Quan sát viên và thảo luận các nghị quyết tại các ủy ban, các nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ.

Đáng chú ý là, đại hội đồng AIPA-46 đã thông qua các nghị quyết do Việt Nam đề xuất và đồng bảo trợ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số và chuyển đổi số, an ninh mạng, tăng cường thương mại nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực.

Đặc biệt, nhóm nghị quyết được thông qua, bao gồm các nghị quyết về tăng cường vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, về phát triển nguồn nhân lực số, về khai thác hiệu quả nền kinh tế số, và về chống tội phạm mạng… sẽ giúp tăng cường “hệ sinh thái số”, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của ASEAN và gắn kết với ưu tiên hiện nay của Việt Nam.

* Xin Thứ trưởng cho biết những phương hướng triển khai các kết quả đạt được trong các cuộc gặp với lãnh đạo Malaysia và Đại hội đồng AIPA-46?

Trước hết, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; phát huy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Bên cạnh đó, các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam sẽ chủ động cùng các đối tác Malaysia chú trọng thúc đẩy và hỗ trợ sự tham gia của doanh nghiệp nhằm mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư trực tiếp, sớm vượt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD và hướng tới các mục tiêu cao hơn. Hai bên sẽ ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghệ cao, chuyển đổi số thủy sản, nghề cá và công nghiệp Halal; đặc biệt khuyến khích hợp tác của PetroVietnam và Petronas phát triển các dự án hai bên, ba bên về năng lượng và tham gia các dự án trong mạng lưới điện ASEAN.

Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nghề, nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy mạnh hơn nữa du lịch, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Malaysia.

Về AIPA-46, thời gian tới, Quốc hội, các bộ, ngành cần bắt tay ngay vào triển khai hiệu quả và trách nhiệm các nghị quyết đã được Đại hội đồng AIPA-46 thông qua, tiếp tục biến nghị quyết thành chính sách đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN năng động, sáng tạo, tự cường, bao trùm và bền vững.

