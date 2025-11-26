Họp mặt kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TPHCM Ngô Minh Châu tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Phonesy Bounmixay nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TPHCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh, trong suốt 50 năm qua, Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng giao thông và năng lượng được đầu tư mạnh mẽ, an sinh xã hội từng bước được cải thiện, vai trò trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Năm 2025 cũng đánh dấu 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Lào, cũng như 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TPHCM khẳng định, TPHCM luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào. Thời gian qua, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của thủ đô Vientiane, các tỉnh Champasak, Savannakhet... đã sang thăm, làm việc tại TPHCM. Đồng thời, TPHCM cũng thường xuyên cử các đoàn công tác, đoàn doanh nghiệp, đoàn thể sang thăm và ký kết hợp tác với các địa phương Lào trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, thủy chung son sắt với nhân dân Lào trong suốt nhiều thập kỷ. Ông nhấn mạnh, những thành tựu phát triển mà Lào đạt được trong 50 năm qua – từ cải cách kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đến mở rộng quan hệ đối ngoại – đều có sự đồng hành chí tình, chí nghĩa của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào đạt khoảng 2,4 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào. Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được hai bên quan tâm, với hơn 10.000 sinh viên và công chức Lào đang học tập tại Việt Nam; riêng tại các cơ sở phía Nam có hơn 1.000 người theo học.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

TPHCM hiện có 44 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn hơn 500 triệu USD. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, với khoảng 800 sinh viên và cán bộ từ các địa phương Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Bên cạnh đó, TPHCM thường xuyên đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào sang thăm, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời cử đoàn công tác sang các tỉnh, thành của Lào tham gia hội chợ, hội thảo xúc tiến đầu tư – thương mại.

THỤY VŨ