Vietnam Airlines tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm

Ngày 18-8, Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm từ ngày 29-8 đến ngày 3-9, cung ứng gần 600.000 chỗ.

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TPHCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

Hiện các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia cũng có tỷ lệ lấp đầy từ 60% đến 70%.

Đại diện hãng cho biết, Vietnam Airlines đã chủ động thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Quốc khánh 2-9. Đây là nỗ lực lớn của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt. Khách mua vé nội địa hạng phổ thông đặc biệt trong các ngày 19-8, 1-9 và 2-9 được tặng e-voucher giảm trực tiếp 290.000 đồng; mua vé phổ thông linh hoạt được giảm 198.000 đồng. Mỗi mã đặt chỗ sẽ nhận 1 e-voucher qua thư điện tử, áp dụng cho vé xuất từ 19-8 đến 30-11, khởi hành từ 19-8-2025 đến 28-2-2026.

BÍCH QUYÊN