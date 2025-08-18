“Cú hích” kép cho giao thông và hạ tầng xã hội

Ngày 19-8, khoảng 250 dự án trên khắp cả nước đồng loạt được khởi công, khánh thành. Riêng phía Bắc có 3 dự án trọng điểm quốc gia và hàng chục công trình quy mô nhóm A. Sự kiện này không chỉ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Chính phủ và các địa phương trong việc đầu tư cho tương lai.

Những công trình cấp thiết

Hầu hết các dự án được khánh thành trong ngày 19-8 đều nhằm giải quyết những nhu cầu bức thiết về năng lượng, giao thông, y tế, môi trường và công nghệ; đồng thời định hình một hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đủ sức phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn. Nổi bật trong số đó là việc đưa vào vận hành dự án Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với công suất 240MW. Công trình có tổng vốn 9.222 tỷ đồng, dự kiến cung cấp trung bình 490 triệu kWh/năm.

Ông Bùi Phương Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, cho biết, dự án nhằm gia tăng khả năng huy động công suất đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các thời điểm phụ tải tăng cao. Bên cạnh việc giúp ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, dự án còn giúp giảm chi phí vận hành toàn hệ thống, chưa kể còn có vai trò tận dụng tối đa lượng nước xả thừa vào mùa lũ để phát điện, tránh lãng phí tài nguyên nước. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đơn vị thi công đã hết sức nỗ lực về đích, kịp khánh thành đúng ngày 19-8.

Ở lĩnh vực văn hóa - thương mại, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia được đưa vào khai thác dịp này được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn về phát triển hạ tầng của Hà Nội. Với quy mô 90ha, tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng, dự án trọng điểm quốc gia này nằm trong nhóm những khu triển lãm lớn trên thế giới.

Dự án về đích đúng hẹn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi kịp thực hiện một sự kiện lớn của đất nước là Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, công trình đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế và tầm khu vực; tạo cơ hội để thành phố mở rộng giao lưu, kết nối văn hóa và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, động lực để thành phố phát triển văn minh, hiện đại.

Công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia chuẩn bị khánh thành ngày 19-8

Cùng với 2 dự án nổi bật trên, các dự án được khánh thành trong dịp 19-8 ở khu vực phía Bắc cho thấy sự bứt phá về phát triển hạ tầng theo hướng nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong đó, Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá (TP Hà Nội), công suất 70.000m3/ngày đêm sẽ cải thiện đáng kể chất lượng nước sông hồ, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm kéo dài tại Hà Nội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững. Tương tự, Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 quy mô 300 giường tại Hà Nội và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 1.000 giường cũng sẽ giảm tải đáng kể cho các cơ sở hiện hữu. Các dự án này còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt trong điều trị chuyên khoa sâu và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Bên cạnh đó, 2 dự án phát triển công nghệ của Tập đoàn Viettel với tổng mức đầu tư 27.000 tỷ đồng được khánh thành dịp này cũng là bước phát triển hạ tầng chiến lược, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn đặt nền tảng cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu.

Đòn bẩy giao thông

Trong số các dự án được khởi công, khánh thành cùng lúc, mảng giao thông chiếm vị trí trung tâm với 59 công trình. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Gia Bình có vốn đầu tư “khủng” nhất, lên tới 120.839 tỷ đồng, nhằm nâng cấp quy mô lên cấp sân bay 4E (có khả năng đón những dòng máy bay lớn, hiện đại nhất hiện nay).

Với công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm tới năm 2030; 15 triệu hành khách và 1 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050, Cảng HKQT Gia Bình được quy hoạch để trở thành trung tâm hàng không vùng Đông Bắc, giảm tải cho Cảng HKQT Nội Bài, thúc đẩy phát triển hạ tầng, đô thị, du lịch và thương mại tại tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận. Dự án này sẽ được kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải thông tin, dự án Cảng HKQT Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, chào đón sự kiện APEC 2027, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm và tạo nhiều chính sách đặc thù để triển khai. Thời gian qua, xã Gia Bình đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành bồi thường diện tích khởi công, triển khai các dự án tái định cư, đảm bảo các điều kiện cần thiết để khởi công, thi công dự án theo đúng tiến độ.

Một dự án cũng mang ý nghĩa lan tỏa cho cả khu vực phía Bắc là dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 vùng thủ đô với chiều dài hơn 112km, tổng vốn đầu tư 56.293 tỷ đồng. Dự án được xác định là tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò “đòn bẩy” phát triển, kết nối thủ đô với các đô thị vệ tinh, giảm tải giao thông nội đô và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giảm tải cho đường Vành đai 3, vốn chỉ là vành đai thuộc đô thị trung tâm, đang phải “oằn lưng” gánh lưu lượng giao thông cao gấp khoảng 2,5 lần so với thiết kế, thường xuyên ùn tắc vào dịp cao điểm.

Một dự án giao thông nữa cũng được kỳ vọng về tính kết nối, lan tỏa vùng là dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư hơn 11.200 tỷ đồng theo phương thức đối tác công-tư (PPP), có tổng chiều dài 121,06km.

Ông Hoàng Đức Thọ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Cao Bằng, cho biết, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương đã nỗ lực hết sức để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Hiện công tác chuẩn bị cho lễ khởi công cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thi công giai đoạn 2 của dự án. Sau khi hoàn thành, dự án đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết, các tuyến đường mới được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc 80-100km/giờ chuẩn bị cho nhu cầu vận tải tăng nhanh trong thập kỷ tới. Nhiều đơn vị, địa phương đang nỗ lực thi công 3 ca, 4 kíp, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục… Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt, công trình dù hoành tráng nhưng hiệu quả khai thác có thể thấp. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường và đặc biệt là chống thất thoát, lãng phí, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Dự án đường Vành đai 3 đoạn trên cao qua TPHCM đang được đẩy mạnh tiến độ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, nhiều công trình được khởi công và khánh thành lần này ở TPHCM là những dự án trọng điểm được người dân kỳ vọng từ lâu (như tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, nút giao ngã tư Đình, cải tạo kênh Đôi...). Thành phố đã huy động nguồn lực lớn, bố trí hàng ngàn tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ. Khởi công, khánh thành loạt công trình hạ tầng đúng vào dịp Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm của TPHCM trên con đường phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là món quà thiết thực gửi đến người dân thành phố nhân ngày lễ lớn của dân tộc.

MINH DUY