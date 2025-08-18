Sẵn sàng khởi công Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai

Ngày mai (19-8), tại tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra lễ khởi công Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, một trong các công trình trọng điểm trên địa bàn, do Quân chủng Hải quân làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO là đơn vị thi công chính.

Chuẩn bị cho công tác khởi công Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Tổng Giám đốc DACINCO, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đã hoàn tất. Hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị, máy móc đã được huy động sẵn sàng phục vụ sự kiện.

Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện khởi công Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai

Dự án có quy mô 590,5ha, gồm khu cảng thương mại 59,1ha, khu hạ tầng kỹ thuật dùng chung 14,3ha cùng các khu vực phụ trợ khác 8,6ha. Các hạng mục chính bao gồm: bến cập tàu dài 1.000m; hệ thống 5 cầu dẫn; hệ thống kè bảo vệ bờ tổng chiều dài khoảng 1.600m; kè bảo vệ bờ kết hợp đê chắn sóng dài khoảng 560m; đê chắn sóng tổng chiều dài 3.920m.

Đặc biệt, dự án có khu luồng tàu dài 5,6km, khu quay trở tàu đường kính 600m, khu neo đậu dài 1.000m, với tổng diện tích khoảng 203ha, đáp ứng cho tàu container đến 250.000 DWT giảm tải và các tàu hàng tổng hợp, hàng rời có kích thước tương đương.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống công trình tạm phục vụ thi công trên diện tích khoảng 13ha, gồm bến tạm, bãi vật liệu, bãi chứa cấu kiện đúc sẵn, khu lán trại, trạm trộn bê tông, hệ thống hậu cần – kỹ thuật...

Các kỹ sư, công nhân Dacinco chuẩn bị cho lễ khởi công Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai vào ngày 19-8

Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh khu vực Tây Nam bộ.

Dự án do Quân chủng Hải quân làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải. Các nhà thầu thi công gồm: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO; Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96; Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng (TCO); Đơn vị giám sát gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải và Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO (tiền thân là Công ty TNHH Khương Dũng, thành lập năm 2006) là đơn vị thi công có kinh nghiệm tại nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Gói thầu XL1); Dự án Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (gói thầu XL1, XL2); Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (gói thầu số 14); Dự án Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (gói thầu số 10); Dự án Cảng biển Liên chiểu thành phố Đà Nẵng; Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Gói thầu 4.6 và gói thầu 4.8). Tháng 5-2025, DACINCO vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

NGÂN HÀ