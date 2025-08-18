Công an vào cuộc vụ tài xế rượt đuổi hành khách trên quốc lộ 1A

Ngày 18-8, Công an xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp với các đội nghiệp vụ công an tỉnh mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc tài xế rượt đuổi hành khách trên quốc lộ 1A.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Video ghi lại cảnh được cho là tài xế rượt đuổi hành khách

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài khoảng 10 giây, nội dung quay lại cảnh 2 người đàn ông đang gây gổ, giằng co nhau giữa tuyến quốc lộ 1A. Sau đó, một trong hai người đàn ông được cho là tài xế xe ô tô liên tiếp la lớn, đồng thời rút một vật nhọn ở phía sau túi quần ra đe dọa và truy đuổi đối phương bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 17-8, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh). Hai người đàn ông trong video, được cho là giữa tài xế xe ô tô mang BKS 38B... và nam hành khách tên là C. (trú tại xã Cẩm Trung).

Theo tìm hiểu bước đầu, trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 17-8, anh C., tới điểm đón xe buýt ở địa bàn phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh). Khi thấy ô tô mang BKS 38B... được sơn 3 màu chủ đạo là trắng, đỏ và vàng (giống màu sơn của xe buýt tại tỉnh Hà Tĩnh) nên anh này đã lên xe để di chuyển hướng vào xã Cẩm Trung.

Trên quãng đường đi, anh C., thấy tài xế xe ô tô BKS 38B... nhiều lần cho xe chạy lạng lách, đánh võng để vượt ô tô khách cùng chiều, cửa sau tự bật mở gây mất an toàn giao thông... Nhiều hành khách hoảng sợ phản ánh, đề nghị tài xế cho xe chạy chậm lại nhưng không có kết quả.

Hình ảnh rượt đuổi trên Quốc lộ 1A

Khi đi đến địa bàn xã Cẩm Trung, anh C., xuống xe, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh xe ô tô BKS 38B... lạng lách để phản ánh lên cơ quan chức năng. Ngay lập tức, tài xế xe ô tô BKS 38B... quay đầu xe, bước xuống nắm cổ áo và yêu cầu anh C., phải xóa hình ảnh.

Khi anh C. không đồng ý, tài xế rút vật nhọn trong túi quần rượt đuổi.

Tuy nhiên, sau khi truy đuổi hàng chục mét, không tiếp cận được anh C., nên tài xế quay lại xe, tiếp tục hành trình.

Ngày 18-8, anh C. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

DƯƠNG QUANG