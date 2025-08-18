Dự kiến thông xe đường Vành đai 3 TPHCM (giai đoạn 1) ngày 19-8

Tại công trường gói thầu XL1 dự án đường Vành đai 3 TPHCM, trong những ngày này, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, đảm bảo kịp thông xe giai đoạn 1 đúng tiến độ ngày 19-8.

Trong khi đó, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông TPHCM Lương Minh Phúc thông tin đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. Tất cả nhằm kịp thời thông xe nút giao tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch đúng ngày 19-8. Công trình không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông lâu nay mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối liên vùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho cả khu vực phía Nam. Trong những ngày qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường liên tục kiểm tra hiện trường, nắm bắt tiến độ tại nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn nhằm đảm bảo công tác khởi công và khánh thành diễn ra đúng kế hoạch.

QUỐC HÙNG