15 nhà thiết kế, thương hiệu tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026

Ngày 3-6, tại TPHCM, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 (Aquafina Vietnam International Fashion Week - AVIFW) chính thức khởi động. Mùa thứ 21 của chương trình có 15 nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế tham gia.

Họp báo khởi động AVIFW 2026

AVIFW 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 21-6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM. Chương trình tiếp tục sứ mệnh đưa thời trang Việt hội nhập thế giới, đồng thời mở ra không gian để các nhà thiết kế, thương hiệu Việt trẻ tỏa sáng bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu.

VIDEO màn chào sân loạt thiết kế "nhá hàng" của các NTK - thương hiệu thời trang

Tuần lễ năm nay có 10 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước, gồm: Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Minh Tuấn, Thảo Nguyễn, Môi Điên, Nobody Knows by Kelbin Lei, CEM, ĐINH và DAS Studios.

AVIFW 2026 cũng chào đón các nhà thiết kế, thương hiệu quốc tế như Angelo Crucian, Italy; Frederick Lee, Singapore; Chung Chung Lee và Slingstone, Hàn Quốc; TANDT, Thái Lan.

Các NTK - thương hiệu tham gia AVIFW 2026

Loạt thiết kế chào sân AVIFW 2026

Mùa này, Môi Điên là thương hiệu được chọn mở màn với bộ sưu tập “Nguồn”. Nhà thiết kế trẻ Tom Trandt, thương hiệu Môi Điên, cho biết áp lực hiện nay là thời gian thực hiện và làm sao thể hiện được tinh thần trẻ, độc bản trong dòng chảy thời trang.

“Chúng tôi tiếp tục trung thành với phong cách lạ, độc bản. Để sáng tạo độc bản là bài toán cực kỳ khó khăn và chúng tôi luôn hào hứng trên hành trình giải bài toán đó”, Tom Trandt chia sẻ.

Thiết kế của Môi Điên trình diễn tại buổi công bố

Đảm nhận vị trí kết màn là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, một trong những tên tuổi tiên phong trong việc trẻ hóa thương hiệu, khơi gợi sự đổi mới trong phong cách ăn mặc của phái đẹp.

“Ở Tuần lễ Thời trang New York trước đây, ê-kíp chúng tôi từng chi khoảng 30 tỷ đồng để tham dự. AVIFW 2026 có chi phí dành cho các nhà thiết kế trẻ ít hơn nhiều và đây là cơ hội rất tốt để các bạn thể hiện, kết nối, tỏa sáng”, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết.

Các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường

Lần đầu tham gia AVIFW, nhà thiết kế Minh Tuấn cho biết anh đã chú ý đến tuần lễ thời trang này từ lâu và mong muốn được góp mặt. Theo anh, tuần lễ có lượng người theo dõi lớn, giúp nhà thiết kế trẻ tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn; đồng thời có cơ hội học hỏi, đồng hành và tiếp thêm năng lượng sáng tạo từ các nhà thiết kế khác.

NTK Minh Tuấn lần tham gia AVIFW 2026

Đáng chú ý, theo đơn vị sản xuất, AVIFW 2026 lần đầu hợp tác với Getty Images, nền tảng hình ảnh quốc tế chuyên cập nhật các khoảnh khắc nổi bật trong lĩnh vực thời trang, giải trí và văn hóa toàn cầu.

TIỂU TÂN