Chiều 3-6, tại TPHCM, Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) ra mắt phần 3 phim tài liệu “Hồ Chí Minh: Con đường phía trước”, tái hiện hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đức và Italia.

Lễ ra mắt phim có sự tham dự của các thành viên ê-kíp đoàn phim. Đặc biệt, hơn 10 cựu học sinh, đại diện cho hàng trăm học sinh Việt Nam từng học tập tại các trường Moritzburg và Maxim Gorki ở Đức - những nhân chứng đặc biệt trong phim - cũng có mặt tại buổi lễ.

Ê-kíp đoàn phim và các khách mời đặc biệt tại lễ ra mắt phim. Ảnh: VĂN TUẤN

Tại chương trình, các cựu học sinh cùng ôn lại những câu chuyện xúc động về 2 lần được gặp Bác Hồ: trước khi được cử sang Đức học tập và khi Bác trực tiếp đến thăm trong chuyến công tác tại Đức. Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Cường vẫn còn gìn giữ chiếc khăn len được Bác tặng trong buổi gặp tại Việt Nam trước ngày lên đường sang Đức.

Ông Nguyễn Hữu Cường vẫn giữ kỷ vật chiếc khăn len Bác Hồ tặng trước khi sang Đức học tập. Ảnh: VĂN TUẤN

Cầm món quà vô giá ấy trên tay, ông Nguyễn Hữu Cường không kìm được xúc động. Các cựu học sinh, nay đều đã ngoài 80 tuổi, cùng hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” với những cảm xúc vẹn nguyên.

Các cựu học sinh Việt Nam tại Đức cùng hát ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng. Video: VĂN TUẤN

Tiếp nối mạch tư duy của 2 phần phim trước, phim tài liệu “Hồ Chí Minh: Con đường phía trước” phần 3 mở rộng không gian lịch sử sang Đức và Italia - hai địa bàn ít được khai thác nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng rõ thêm hành trình tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và góc nhìn của các học giả quốc tế, bộ phim không chỉ tái hiện những dấu vết còn lại của Nguyễn Ái Quốc tại châu Âu, mà còn làm rõ mối liên hệ giữa tư tưởng của Người với các phong trào tiến bộ trên thế giới.

4 trong số các học sinh từng được cử sang Đức học tập xúc động kể lại các câu chuyện. Ảnh: VĂN TUẤN

Phần 3 gồm 2 tập, mỗi tập dài 20-22 phút.

Tập 1, “Via Hồ Chí Minh”, lần theo dấu vết hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đức trong những năm đầu thế kỷ XX, đồng thời mở ra hành trình khám phá tại Italia - nơi hình ảnh Hồ Chí Minh được tôn vinh qua nhiều địa danh mang tên Người.

Trailer phim tài liệu Hồ Chí Minh: Con đường phía trước phần 3. Nguồn: TFS

Qua đó, bộ phim cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh vượt ra ngoài biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng của khát vọng tự do và phẩm giá con người. Điểm nhấn của tập phim là phát hiện có 21 con đường tại Italia được đặt tên Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một con số, mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của hình tượng Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa - xã hội tại châu Âu.

Đạo diễn Quang Thịnh và biên tập Ngọc Lan. Ảnh: VĂN TUẤN

Tập 2, “Berlin 1957”, tập trung vào chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc là câu chuyện về thế hệ học sinh Việt Nam học tập tại các trường Moritzburg và Maxim Gorki.

Biên tập Ngọc Lan chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim. Video: VĂN TUẤN

Những ký ức về sự quan tâm, căn dặn của Bác đã trở thành nguồn động viên sâu sắc, thể hiện tầm nhìn dài hạn đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Khép lại phần 3, bộ phim bổ sung những mảnh ghép còn thiếu trong hành trình lịch sử, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện đại - như một cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế trên nền tảng hòa bình và phát triển.

Ê-kíp đoàn phim gặp gỡ các nhân chứng trong quá trình thực hiện. Ảnh: TFS

Phim do Ngô Quang Thịnh biên kịch, đạo diễn; Phạm Ngọc Lan biên tập. Phim được phát sóng lúc 8 giờ ngày 5 và 6-6, phát lại lúc 22 giờ cùng ngày trên kênh HTV9; đồng thời phát hành trên các nền tảng số YouTube, TikTok và fanpage TFS.

Hai phần phim đầu tiên của loạt phim tài liệu “Hồ Chí Minh: Con đường phía trước” lần lượt ra mắt vào năm 2023 và 2025. Phần 1, “Hành trình đến Liên Xô - Từ dấu chân lịch sử đến biểu tượng trường tồn”, tái hiện bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khi Người rời châu Âu đến Liên Xô vào năm 1923. Điểm nhấn biểu tượng của phần phim là sự kiện khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga. Phần 2, “Khải hoàn ca giữa lòng Paris”, đưa khán giả trở lại nước Pháp - nơi Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng đầu tiên cho hành trình chính trị của mình, đồng thời tiếp cận các giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại như tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm nhấn của phần 2 là câu chuyện có thật về 3 thanh niên Thụy Sĩ treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Nhà thờ Đức Bà Paris năm 1969.

VĂN TUẤN