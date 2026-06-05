TPHCM ra mắt bộ nhận diện Thành phố điện ảnh

Sáng 5-6, tại trường THPT Lê Quý Đôn, Sở VH-TT, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp tổ chức chương trình ra mắt bộ nhận diện Thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO; công bố và triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ LHP ngắn TPHCM lần 2 năm 2026.

Bộ nhận diện Thành phố điện ảnh với hình ảnh trung tâm chữ H là viết tắt của TPHCM được tạo từ hai dải cuộn phim. Trong đó, màu vàng tượng trưng cho sự sáng tạo và nghệ thuật, màu xanh thể hiện sự hiện đại, chuyên nghiệp, quốc tế. Thanh nối ở giữa chữ H có hiệu ứng chuyển màu tượng trưng cho sự kết nối giữa con người - câu chuyện - điện ảnh.

Bộ nhận diện Thành phố điện ảnh. Ảnh: TTNT TP

Biểu tượng cuộn phim phía dưới nhấn mạnh tinh thần kể chuyện bằng hình ảnh và là dòng chảy của điện ảnh. Tinh thần chung của logo là muốn khắc họa một thành phố năng động, sáng tạo và là điểm đến của điện ảnh, nơi các câu chuyện được kể qua phim.

Liên quan đến việc triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường", đạo diễn Khoa Nguyễn, Giám đốc Công ty cổ phần điện ảnh và công nghệ MTH (đơn vị đồng hành và phối hợp thực hiện), cho biết, sẽ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong và ngoài nước; workshop dành cho các nhà làm phim, đặc biệt là các bạn trẻ; đẩy mạnh chương trình đào tạo "Nghệ sĩ đa năng" để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ. Công ty cũng cam kết hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật để học sinh, sinh viên và các nhà làm phim trẻ có cơ hội trải nghiệm các công nghệ sản xuất phim mới nhất.

Đạo diễn Khoa Nguyễn chia sẻ về việc triển khai sáng kiến "Kiến tạo điện ảnh học đường". Ảnh: VĂN TUẤN

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng tổ chức "Hội thi sáng tạo video clip ngắn, tạo sân chơi văn hóa - nghệ thuật dành cho các em học sinh"; trình chiếu các phim ngắn và giao lưu với các nhà làm phim.

Tại đây, các em học sinh đã có cơ hội xem phim và giao lưu với đạo diễn Đào Minh Uyển (phim Cuộc hồi hương kỳ diệu) và đạo diễn Lê Chi Na (phim Người đàn bà ở trạm xe).

Các khách mời tham gia giao lưu với học sinh. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ LHP ngắn TPHCM 2026, các hoạt động chiếu phim và giao lưu điện ảnh sẽ còn được tổ chức tại một số trường học: THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông), THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh) và THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) từ ngày 5 đến ngày 8-6.

Hội Điện ảnh TPHCM cũng phối hợp với Sở VH-TT tổ chức chương trình chiếu phim toàn cảnh trong khuôn khổ LHP tại rạp CineStar Nguyễn Trãi từ ngày 6 đến 8-6.

Các bạn học sinh xem và giao lưu tại buổi chiếu. Ảnh: VĂN TUẤN

Lễ khai mạc LHP ngắn TPHCM lần 2 năm 2026 sẽ được tổ chức vào tối 6-6, lễ trao giải và bế mạc tổ chức vào tối 8-6 tại Nhà hát Thành phố.

VĂN TUẤN