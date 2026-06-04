Phim kinh dị hút sao Việt trong ngày ra mắt

Sự kiện công chiếu phim điện ảnh Ma xó tối 3-6 tại TPHCM quy tụ đông đảo các nghệ sĩ Việt tham dự, tạo nên bầu không khí sôi động.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ ra mắt phim nằm ở phần thiết kế không gian lấy cảm hứng trực tiếp từ thế giới tâm linh trong phim. Khu vực đón khách được phủ kín những ký tự cổ, bùa chú, pháp trận và các đạo cụ xuất hiện trong tác phẩm.

Đông đảo khách mời và khán giả dự lễ ra mắt phim điện ảnh Ma xó. Ảnh: ĐPCC

Xuất hiện trên thảm đỏ, ê-kíp phim Ma xó gồm: đạo diễn Phan Bá Hỷ, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cùng dàn diễn viên Avin Lu, Tín Nguyễn, Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thuý, Sỹ Hậu, Chú 3 Duy,...

Đặc biệt, Avin Lu khiến không khí sự kiện trở nên sôi động hơn khi bất ngờ trổ tài vũ đạo ngay trên thảm đỏ.

Ê-kíp đoàn phim tại sự kiện ra mắt. Ảnh: ĐPCC

Không khí sự kiện càng trở nên sôi động khi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, người sáng tạo nội dung và các khách mời thân thiết đến chúc mừng ê-kíp như: ca sĩ – diễn viên Minh Hằng, ca sĩ Quốc Thiên, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Huỳnh Lập, Kiều Minh Tuấn, Gia Bảo, Võ Tấn Phát,…

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian và tín ngưỡng tồn tại trong đời sống người Việt, Ma xó xoay quanh những biến cố kỳ bí xảy ra với một gia đình ở miền quê Nam Bộ, nơi các bí mật bị chôn giấu trong quá khứ dần được hé lộ kéo theo hàng loạt hiện tượng tâm linh khó lý giải.

Avin Lu trổ tài vũ đạo tại sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Sau ngày khởi chiếu sớm đầu tiên, phim hiện đang đứng vị trí top 1 phòng vé.

Ma xó sẽ chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 5-6.

>> Một số hình ảnh tại buổi công chiếu phim:

NSƯT Hạnh Thúy. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Lê Khánh. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên - đạo diễn Huỳnh Lập. Ảnh: ĐPCC

Avin Lu - Đỗ Nhật Hoàng và Hồ Sỹ Hậu. Ảnh: ĐPCC

HẢI DUY