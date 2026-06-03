Tổ chức Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông

Sở Xây dựng TPHCM thống nhất đề xuất sử dụng tạm thời vỉa hè, bờ kè Bến Bình Đông và vùng nước dọc tuyến kênh Tàu Hủ - Lò Gốm để tổ chức Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”.

Phường Phú Định sử dụng tạm thời vỉa hè, bờ kè Bến Bình Đông. Ảnh: PHÚ ĐỊNH

Chiều 3-6, ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết Sở Xây dựng thống nhất đề xuất của UBND phường Phú Định về việc sử dụng tạm thời vỉa hè, bờ kè Bến Bình Đông để tổ chức Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị thống nhất chủ trương và ủng hộ đề xuất sử dụng tạm thời vỉa hè, bờ kè Bến Bình Đông và vùng nước dọc bờ trái tuyến kênh Tàu Hủ - Lò Gốm để tổ chức các hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá đặc sản trái cây Nam bộ.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị sông nước của TPHCM, đồng thời tạo điểm nhấn cho các hoạt động kinh tế - văn hóa trên địa bàn.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc tổ chức đúng quy định, an toàn và hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Phú Định thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quy chế phối hợp tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tập trung đông người trên địa bàn thành phố, ban hành kèm Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 7-6-2023 của UBND TPHCM.

Trong đó, địa phương cần xây dựng phương án sử dụng mặt bằng, tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn điện và khắc phục kịp thời các hư hỏng hạ tầng phát sinh sau sự kiện. Hồ sơ tổ chức sự kiện phải gửi Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, tham mưu UBND TPHCM xem xét chấp thuận theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng cũng lưu ý việc sử dụng tạm thời vỉa hè phải thực hiện đúng trình tự cấp phép theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ rộng tối thiểu 1,5m và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của HĐND TPHCM.

Đối với hoạt động trên mặt nước, UBND phường Phú Định phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lập bến thủy nội địa tạm thời để phương tiện neo đậu, bốc dỡ hàng hóa; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Các vị trí neo đậu, báo hiệu đường thủy và phạm vi sử dụng vùng nước phải được thống nhất với các đơn vị quản lý chuyên ngành nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến kênh Tàu Hủ - Lò Gốm.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý Đường thủy và Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ UBND phường Phú Định triển khai các thủ tục, giải pháp cần thiết, góp phần tổ chức thành công Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG