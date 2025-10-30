Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ VH-TT-DL đã ban hành văn bản số 5734/BVHTTDL-VHCSGĐTV gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để kịp thời tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm Đại hội XIV của Đảng; tập trung khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc ta, khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổ chức trang trí cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình Led tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, nhất là những nơi trung tâm, sân bay, bến tàu, các nút giao thông, tuyến phố chính, trang trí khánh tiết, treo cờ Đảng...

Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng khẩu hiệu, hình ảnh, tranh cổ động tuyên truyền ở nơi công cộng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

MAI AN