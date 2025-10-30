Chính trị

Xây dựng Đảng

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

SGGPO

Bộ VH-TT-DL đã ban hành văn bản số 5734/BVHTTDL-VHCSGĐTV gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Để kịp thời tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm Đại hội XIV của Đảng; tập trung khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc ta, khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổ chức trang trí cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình Led tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, nhất là những nơi trung tâm, sân bay, bến tàu, các nút giao thông, tuyến phố chính, trang trí khánh tiết, treo cờ Đảng...

Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng khẩu hiệu, hình ảnh, tranh cổ động tuyên truyền ở nơi công cộng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan
MAI AN

Từ khóa

tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tuyên truyền cổ động đại hội 14

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn