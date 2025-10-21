Triển lãm “Thế giới của niềm vui - Baby Sumo Kō”

Triển lãm “Worlds of Joy - Baby Sumo Kō” vừa chính thức ra mắt công chúng Việt Nam và sẽ diễn ra đến ngày 24-10, tại Công viên Bến Thành (TPHCM).

Khách tham quan triển lãm

Đây là lần đầu tiên hình tượng nghệ thuật nhân văn Baby Sumo Kō được giới thiệu tại quê hương của tác giả - nghệ sĩ Koichi, người Singapore gốc Việt. Triển lãm do TỎA Exhibition tổ chức, mở ra hành trình kết hợp giữa xu hướng Art Toys, công nghệ trình chiếu hiện đại và thông điệp xã hội tích cực về sự tự tin, lòng nhân ái và giá trị của sự đa dạng.

Cảm hứng sáng tạo của Baby Sumo Kō bắt nguồn từ thông điệp “Knock Out Body Shaming” - đánh bại định kiến ngoại hình bằng niềm vui và sự tự do được là chính mình. Cụm từ “Knock Out” cũng chính là tên viết tắt “KŌ” - mang ý nghĩa “vượt lên bằng sức mạnh tinh thần”, thứ sức mạnh đến từ nụ cười, lòng tự tin và niềm vui sống.

Tại triển lãm lần này, nghệ sĩ Koichi giới thiệu 33 tác phẩm mô hình thủ công Baby Sumo Kō, chia thành ba bộ sưu tập:

The Arts of Joy: Khi Baby Sumo Kō “bước vào” thế giới hội họa, được tái hiện qua cảm hứng từ các danh họa Van Gogh, Vermeer, Dali, Hokusai. Những hình tượng như Van Kōh, Kōna Lisa không chỉ mang tính mô phỏng, mà còn thể hiện hành trình tìm kiếm niềm vui trong từng phong cách và cảm xúc.

The Stars of Joy: Mười phiên bản Baby Sumo Kō lấy cảm hứng từ những biểu tượng toàn cầu như Marilyn Monroe, Michael Jackson, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo… Mỗi tác phẩm tôn vinh bản sắc cá nhân, tinh thần tự do và sự can đảm vượt qua ánh nhìn phán xét.

The Colors of Joy: Câu chuyện về sự đa dạng sắc tộc qua 12 phiên bản Baby Sumo Kō đại diện cho nhiều nền văn hóa: từ Bollywood Kō, Geisha Kō đến Dragon Kō - hình ảnh biểu trưng cho người Việt Nam và Snowflake Kō - biểu tượng nhân văn dành cho cộng đồng người bạch tạng.

Khách tham quan triển lãm

Điểm nhấn của triển lãm là không gian mái vòm trình chiếu 720 độ, kết hợp âm thanh vòm 360 và công nghệ mapping hiện đại. Khán giả được tương tác trực tiếp qua thực tế ảo (VR), tranh cảm ứng (Interactive Paintings) và theo dõi chuyển động (Motion Tracking) – tạo nên trải nghiệm nghệ thuật sống động, nơi cảm xúc và công nghệ hòa quyện.

Triển lãm “Worlds of Joy - Baby Sumo Kō” thân thiện với mọi lứa tuổi. Tại đây, mỗi người có thể tìm thấy bài học giản dị mà sâu sắc: “Không ai cần hoàn hảo để được yêu thương”.

THIÊN BÌNH