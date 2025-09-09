Triệt phá cơ sở sản xuất tã, băng vệ sinh giả

Lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất tã, băng vệ sinh giả quy mô tương đối lớn ở tỉnh Thái Nguyên.

Trưa 9-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (QLTT) trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phối hợp Đội QLTT số 6 và công an địa phương vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh tã trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm lượng hàng vi phạm. Ảnh: DMS

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do ông N.V.L. (sinh năm 1978) làm chủ bị phát hiện đang sản xuất số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra đã kiểm đếm tại hiện trường, có một dây chuyền máy móc sản xuất băng vệ sinh cùng 121.700 miếng băng vệ sinh gắn nhãn Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh nhãn Thạch Thảo, 67.500 miếng tã giấy nhập lậu nhãn NaNu và hơn 10 tấn nguyên phụ liệu sản xuất.

Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ nguyên liệu đều được mua trôi nổi trên thị trường, bao gồm giấy, bông, nilon in sẵn nhãn Diana và Thạch Thảo với giá rẻ, không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, cơ sở này tổ chức gia công, đóng gói thành phẩm để bán ra thị trường.

PHÚC HẬU