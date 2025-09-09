Pháp luật

An ninh - trật tự

Triệt phá cơ sở sản xuất tã, băng vệ sinh giả

SGGPO

Lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất tã, băng vệ sinh giả quy mô tương đối lớn ở tỉnh Thái Nguyên.

Trưa 9-9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (QLTT) trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phối hợp Đội QLTT số 6 và công an địa phương vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh tã trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

IMG_2181.png
Lực lượng chức năng kiểm đếm lượng hàng vi phạm. Ảnh: DMS

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở do ông N.V.L. (sinh năm 1978) làm chủ bị phát hiện đang sản xuất số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra đã kiểm đếm tại hiện trường, có một dây chuyền máy móc sản xuất băng vệ sinh cùng 121.700 miếng băng vệ sinh gắn nhãn Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh nhãn Thạch Thảo, 67.500 miếng tã giấy nhập lậu nhãn NaNu và hơn 10 tấn nguyên phụ liệu sản xuất.

IMG_2188.png

Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ nguyên liệu đều được mua trôi nổi trên thị trường, bao gồm giấy, bông, nilon in sẵn nhãn Diana và Thạch Thảo với giá rẻ, không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, cơ sở này tổ chức gia công, đóng gói thành phẩm để bán ra thị trường.

IMG_2182.png
Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

Đội QLTT số 6 Băng vệ sinh Thạch Thảo Diana Quản lý thị trường Phụ liệu sản xuất hàng giả hàng gian hàng giả

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn