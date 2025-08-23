Công nghệ hỗ trợ cuộc chiến chống hàng giả

Chiếm khoảng 2,5% thương mại toàn cầu và gây thiệt hại mỗi năm hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp trên thế giới, hàng giả không chỉ là vấn đề nhức nhối với doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Thuốc giả đe dọa tính mạng con người. Ảnh: GETTY IMAGES

Với mức độ tinh xảo ngày càng cao, mắt thường rất khó phân biệt được hàng giả với hàng thật, trừ khi phải là một chuyên viên sành sỏi. Việc phân biệt hàng thật với hàng giả trong ngành dược phẩm lại càng quan trọng vì liên quan đến sức khỏe, mạng sống con người. Trước thực trạng này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hàng giả.

Có thể kể đến Lacoste, thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp, với các sản phẩm, nhất là áo thun, thường bị làm giả. Lacoste hiện đang cộng tác với Công ty khởi nghiệp Vrai AI của Pháp, sử dụng ứng dụng AI có thể phát hiện ra hàng giả với độ chính xác gần như tuyệt đối. Độ chính xác này không chỉ giúp thương hiệu Lacoste bảo vệ hình ảnh và sản phẩm, mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí liên quan đến gian lận khi trả hàng (mua hàng thật nhưng gửi trả hàng giả). Nhân viên Lacoste sử dụng ứng dụng Vrai AI để chụp ảnh các sản phẩm được trả lại và có thể xác định ngay đó là hàng giả hay thật.

Ông Hugo Garcia-Cotte, đồng sáng lập Công ty khởi nghiệp Vrai AI, cho biết, hệ thống AI của công ty được huấn luyện dựa trên hàng trăm ngàn bức ảnh của sản phẩm thật và sản phẩm “super fake” (hàng giả siêu tinh vi). Do đó, ứng dụng AI của công ty có thể tìm ra những lỗi cực nhỏ trên hàng giả so với những lỗi đó trên hàng thật. Hiện ứng dụng AI của công ty khởi nghiệp Pháp có thể xác định sản phẩm thật về thời trang, nước hoa, thuốc chống sốt rét và thậm chí cả thẻ căn cước. Việc sử dụng ứng dụng vô cùng đơn giản, chỉ với một tấm hình được chụp bằng điện thoại thông minh.

Theo ông Hugo Garcia-Cotte, ngoài việc cộng tác với hãng Lacoste, Công ty Vrai AI hiện chủ chủ yếu giúp các nước ở châu Phi phát hiện dược phẩm giả. “Cứ mỗi giờ trên thế giới có 100 người chết vì thuốc giả. Không chỉ ở châu Phi, các nước phương Tây cũng phải đối mặt với tình trạng này. Ngay tại Mỹ, cũng có đến 11,4% là thuốc giả”, ông Hugo Garcia-Cotte nói.

Các công ty thương mại điện tử lớn trên thế giới cũng đã triển khai những công cụ mới để chống tệ nạn hàng giả, đi đầu là Amazon. Công ty được thành lập bởi tỷ phú Jeff Bezos đã phát triển các công cụ sử dụng AI để xác minh tài khoản người bán và phân tích các sản phẩm được bán trên nền tảng của mình. Amazon đã tạo ra một dịch vụ có tên là Brand Registry, qua đó các công ty đã đăng ký cung cấp dữ liệu chính xác liên quan đến thương hiệu, sản phẩm và sở hữu trí tuệ của họ. Bước tiếp theo, Amazon sử dụng các công cụ AI để triển khai các giải pháp tự động xác định nội dung có khả năng vi phạm. Sau đó, một danh mục chứa các vi phạm tiềm ẩn này sẽ được cung cấp cho thương hiệu đối tác để cho phép họ nhanh chóng báo cáo trong trường hợp thực sự vi phạm.

Amazon cũng đã triển khai một quy trình xác minh danh tính tiên tiến dựa trên công nghệ thị giác máy tính, đảm bảo tính xác thực của các tài liệu nhận dạng và tài liệu do người bán tiềm năng cung cấp. Quy trình xác minh này được kết hợp trao đổi video riêng với từng người bán tiềm năng và được cho là đã ngăn chặn hơn 800.000 nỗ lực của những cá nhân có ý đồ xấu tạo tài khoản người bán mới.

MINH CHÂU