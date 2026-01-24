TPHCM: Bắt tạm giam 3 đối tượng sản xuất thuốc đông y giả

Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc… rồi in trên bao bì để tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu.

Ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993, cùng trú TPHCM), để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 8-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng (TPHCM) phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng carton chứa các loại thuốc màu đen. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan công an, Nghề khai được Nguyễn Duy Hiển thuê chở số thuốc trên để gửi xe tuyến TPHCM - Tây Ninh giao cho khách. Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã mở rộng xác minh, đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Các loại thuốc đông y giả

Kết quả điều tra ban đầu xác định, một số sản phẩm thuốc trước đây từng được đăng ký lưu hành nhưng đã bị thu hồi, tuy nhiên, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành vẫn tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” này. Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc… rồi in trên bao bì để tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc và đánh lừa người tiêu dùng.

Các loại thuốc đông y giả

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã trộn hoạt chất betamethasone - một loại tân dược có tác dụng chống viêm, giảm đau vào sản phẩm gắn mác “thuốc đông y”. Đây là hoạt chất không được phép sử dụng trong thuốc đông y. Việc pha trộn này khiến người dùng nhanh chóng cảm nhận hiệu quả giảm đau, từ đó dễ tin tưởng và sử dụng kéo dài, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không có chỉ định và theo dõi y tế.

Các loại thuốc đông y giả

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì để sản xuất thuốc giả.

VĂN ANH