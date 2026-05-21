Cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm được đề nghị giảm án

Sau 1 ngày xét xử phúc thẩm, 34 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đại diện viện kiểm sát đã đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo.

Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm 4-5 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), án sơ thẩm là 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, viện kiểm sát đề nghị giảm 2-3 năm tù cho bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), án sơ thẩm là 15 năm tù. Các cấp dưới của 2 cựu cục trưởng cũng được đề nghị giảm án.

Nêu quan điểm tại phần luận tội sáng nay, đại diện viện kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào các cơ quan, tổ chức xã hội. Các hành vi vi phạm này diễn ra trong thời gian dài, với sự cấu kết, tham gia của nhiều lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: NAM HẢI

Bên cạnh đó, 1 số cán bộ, chuyên viên và các cá nhân, doanh nghiệp vì tư lợi cá nhân đã thực hiện các sai phạm, gây ảnh hưởng xấu, tác động đến các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường, đe dọa tính mạng và sức khỏe của người tiêu dùng. Từ nhận định trên, đại diện viện kiểm sát cho rằng, cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để răn đe và phòng ngừa chung.

Do hậu quả vụ án đã khắc phục toàn bộ, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm 3 - 4 tháng tù cho 8 bị cáo không có đơn kháng cáo sau khi án sơ thẩm được tuyên.

Như Báo SGGP đã thông tin, giai đoạn 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế xin - cho, nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý. Các sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Tổng cộng, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp, với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận và 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan cấp giấy chứng nhận GMP.

GIA KHÁNH