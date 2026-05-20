34 bị cáo trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 20-5, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 34 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Trong 34 bị cáo này, có 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Như Báo SGGP thông tin, vào tháng 1-2026, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án trên.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp giấy chứng nhận GMP.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa. Ảnh: NAM HẢI

Từ tháng 8-2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, trung bình 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ.

Cơ quan điều tra xác định, riêng ông Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên 34 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”. Trong đó, Nguyễn Thanh Phong lãnh 20 năm tù; Trần Việt Nga 15 năm tù; Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 12 năm tù.

Chồng bị cáo Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 5 năm tù. Bên cạnh đó, có 21 người bị tuyên phạm tội “Đưa hối lộ”, nhận từ 15 tháng (cho hưởng án treo) đến 5 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, 34 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhiều bị cáo nộp thêm căn cứ về các tình tiết giảm nhẹ mới, riêng Nguyễn Thanh Phong nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho cấp dưới là bị cáo Đinh Cao Cường (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm), với lý do điều kiện gia đình của Cường rất khó khăn.

Tại phiên phúc thẩm, trước câu hỏi về chủ trương cho thu tiền ngoài để làm gì, Nguyễn Thanh Phong cho hay, trong thời gian công tác, ông luôn dặn chuyên viên, hồ sơ đúng là phải ký, không được vì không có tiền "bôi trơn" mà "om" hồ sơ. Còn hồ sơ chưa đủ thì dứt khoát không được trình ký.

Nguyễn Thanh Phong còn khai, thực tế, nhiều doanh nghiệp không làm tốt hồ sơ, có trường hợp được hướng dẫn nhiều lần vẫn không hoàn thiện nên chuyên viên phải hỗ trợ ngoài giờ, thậm chí "mua hồ sơ hộ", rồi được doanh nghiệp cảm ơn bằng tiền.

Bị cáo cho rằng, thời điểm đó, do nhận thức pháp luật không đúng, chỉ nghĩ nếu làm đúng quy định rồi doanh nghiệp tự đưa tiền cảm ơn thì không phải nhận hối lộ; nếu ép doanh nghiệp đưa tiền mới xử lý hồ sơ mới là nhận hối lộ.

Kế nhiệm bị cáo Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga bị cáo buộc đã yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo cục với mỗi hồ sơ trình ký nhưng phải tế nhị, kín đáo. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ là Phòng Giám sát và truyền thông do bị cáo Trần Thị Thu Liễu phụ trách.

Tại tòa phúc thẩm, Trần Việt Nga không phủ nhận tội danh, cho rằng cho phép cấp dưới nhận tiền nhằm “tháo gỡ khó khăn” cho doanh nghiệp. Bị cáo cũng khẳng định, việc các chuyên viên hướng dẫn giúp doanh nghiệp, doanh nghiệp đưa tiền, coi như là phần “cảm ơn”.

Ngày mai, 21-5, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận, đồng thời, đại diện viện kiểm sát sẽ đề nghị các mức án phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo.

