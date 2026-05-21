Củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng chặn xe, đánh người trên đường Kha Vạn Cân

Ngày 21-5, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ một nam thanh niên bị chặn xe, hành hung trên đường Kha Vạn Cân.

Clip xử lý đối tượng chặn xe, đánh người trên đường Kha Vạn Cân. Nguồn: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào ngày 12-5, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung trên đường.

Vị trí xảy ra sự việc được xác định là trước một căn nhà trên đường Kha Vạn Cân, khu phố 22, phường Thủ Đức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng xác định người bị đánh là anh L.Q.T. (sinh năm 1997) và đối tượng có hành vi hành hung là Nguyễn Chánh Tú (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 36 ngày 7-5. Thời điểm trên, anh T. điều khiển xe máy chở theo bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì bị Nguyễn Chánh Tú chạy xe máy bám theo phía sau, rồi vượt lên chặn đầu xe.

Hiện trường vụ việc do camera an ninh ghi lại

Ngay sau khi dừng xe, Tú hung hăng dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng mặt và người anh T., khiến nạn nhân ngã gục xuống vỉa hè. Tú chỉ dừng tay và rời khỏi hiện trường khi chị N. cùng người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Chánh Tú bước đầu khai nhận nguyên nhân chặn xe và đánh người là do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG

