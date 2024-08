Công an triệt phá đường dây ma túy, sản xuất tiền giả, tàng trữ vũ khí

Bằng nghiệp vụ, công an đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy; sản xuất lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ do một người phụ nữ cầm đầu.

Chiều 1-8, tại trụ sở Công an quận 6 (TPHCM), Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TPHCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy; sản xuất lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ do Phan Thảo Diễm Nhi (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin của tổ công tác 363 Công an quận 5 cung cấp về đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại Công viên Phú Lâm, Công an quận 6 đấu tranh mở rộng bắt giữ Nhi cùng 10 đối tượng. Ngoài ra, công an phát hiện, thu giữ 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng từ đối tượng Lê Phan Huy.

Huy thừa nhận hành vi sản xuất tiền giả. Kết quả điều tra xác định, nhóm Nhi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam; công an thu giữ hơn 13,5kg ma túy, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn và 12 viên đạn; máy in, máy ép nhựa, laptop; 6 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền USD giả mệnh giá 50 USD.

Thiếu tướng Mai Hoàng biểu dương Công an quận 6 và các đơn vị trong việc phá đường dây ma túy lớn

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an quận 6, Công an quận 5, tổ công tác 363 Công an quận 5; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM trong việc phá đường dây do Nhi cầm đầu.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt trao giấy khen và hoa cho các đơn vị phá án

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM và Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt trao giấy khen, hoa cho các đơn vị phá án

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Cao Sơn Yên trao giấy khen, hoa cho các đơn vị phá án

CHÍ THẠCH