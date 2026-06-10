Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD

Tối 9-6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá chuyên án đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với lượng giao dịch lên đến hàng triệu USD.

Video: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng ở tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua Website Sunwin.

Cơ quan công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định các đối tượng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.

Đối tượng liên quan trong vụ án tại cơ quan công an

Nhận thấy hoạt động tội phạm trên được tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25-5 đến ngày 5-6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an các địa phương của tỉnh Nghệ An; công an các đơn vị, địa phương tại TPHCM và nhiều tỉnh thành triển khai hàng chục tổ công tác bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây

Trong chuyên án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại TPHCM) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang Website Sunwin, trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên. Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989, trú tại TPHCM) và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử. Sau đó, tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.

Thu giữ các tang vật liên quan

Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5-2025 đến tháng 5-2026, tổng số tiền đã được đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740USD (tương đương khoảng hơn 75 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về hành vi “Rửa tiền”, 9 bị can về hành vi “Đánh bạc”; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU