Ngày 4-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh, thành.

Cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Tân Kỳ điều tra, phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi vấn trong thời gian làm việc tại Phnôm Pênh (Campuchia) đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Theo đó, trong thời gian ở Campuchia, Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động. Thực chất đây là một băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản còn có Phạm Văn Tùng (sinh năm 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (sinh năm 1993, cùng trú tại xã Tân Kỳ).

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Đăng Dũng. Ảnh: Công an Nghệ An

Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với 6-8 nhân viên thực hiện công việc lừa đảo.

Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng. “Con mồi” được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả). Sau đó, kết bạn, nhắn tin làm quen... nhằm xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng sẽ dẫn dụ bị hại tiếp cận nhiệm vụ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu. Ảnh: Công an Nghệ An

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam, rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố; đồng thời, tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với băng nhóm tội phạm trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật chuyên án bị thu giữ

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập 24 tổ công tác tiến hành phá án, triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành.

Tang vật thu giữ được gồm 30 điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 ô tô cùng nhiều tang vật khác. Quá trình khám xét chỗ ở các đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gram ma túy các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an Nghệ An

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5-2023 đến tháng 1-2026 đã lừa 63 bị hại, với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có những bị hại bị lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

DƯƠNG QUANG