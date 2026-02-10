Bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 10-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Văn Khôi (sinh năm 1992), Phạm Trí Nghị (sinh năm 1990), Lê Văn Linh (sinh năm 2001), Đào Văn Huy (sinh năm 1992), Đào Văn Hai (sinh năm 1997) cùng các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân đang tiếp tục xác minh).

Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng Vietcombank

Trước đó, đầu tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”, sử dụng số tổng đài ảo 02899981545 để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, ngày 9-9-2025, nhóm này đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra cho thấy, số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua voucher điện tử, thẻ game và các sản phẩm công nghệ trên các sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm này sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Công an TP Đà Nẵng nhận định đây là tổ chức tội phạm hoạt động có quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hùng (đối tượng đang ở Campuchia), trực tiếp điều hành khoảng 23 đối tượng hoạt động tại TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm, trong đó nhóm “tư vấn – gọi điện” đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính”.

Nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi. Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA