TPHCM phát động Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm 2026

Sáng 16-4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2026, thực hiện từ nay đến ngày 15-5.

Năm nay, tháng hành động vì ATTP có chủ đề "Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Dự lễ có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân, xác định, bảo đảm ATTP là một trong những giải pháp quan trọng, nền tảng với việc nâng cao thể trạng và sức khỏe, là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đồng chí nhìn nhận, TPHCM hiện có trên 14 triệu dân và 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý ATTP trên quy mô lớn dù có rất nhiều nỗ lực nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Vì thế, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều công việc cụ thể, quan trọng để đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, tuyên truyền đến người dân và người kinh doanh ý thức chấp hành, tuân thủ quy định ATTP; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện, xử lý, vi phạm, công khai những hành vi vi phạm ATTP.

Đồng chí yêu cầu phải tăng cường công khai, minh bạch thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP nhằm cảnh báo, răn đe phòng ngừa vi phạm; đề cao vai trò người đứng đầu trong công tác đảm bảo ATTP.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, gắn với việc phát huy kết quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, tăng cường vai trò phối hợp của tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị từ cấp thành phố đến cấp cơ sở; trách nhiệm của UBND xã, phường, đặc khu trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP là nền tảng cốt lõi để tăng cường chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Bộ Y tế đánh giá rất cao những kết quả của TPHCM trong đảm bảo ATTP thời gian qua.

Tuy nhiên, trước các diễn biến phức tạp về mất ATTP, việc giám sát chặt chẽ các chuỗi cung ứng, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố là rất quan trọng.

Đáng chú ý, vấn đề thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học hiện là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân.

Vì vậy, đồng chí Đào Hồng Lan khẳng định, trong quá trình soạn thảo Luật ATTP sửa đổi, Bộ Y tế sẽ đưa các vấn đề này thành một chương riêng, để đảm bảo vừa quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm hiệu quả, vừa bảo đảm sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Thời gian qua, toàn quốc ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm với nhiều người mắc, xảy ra tại bếp ăn tập thể, trường học hoặc thức ăn đường phố. Trong quý 1-2026, ghi nhận 36 vụ ngộ độc, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ ngộ độc từ 30 người mắc trở lên chiếm 25% tổng số vụ. Đây là tỷ lệ cao, đáng báo động, có tính chất nghiêm trọng.

