Mô hình Sở An toàn thực phẩm rất cần thiết với đô thị lớn như TPHCM

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sự cần thiết của Sở An toàn thực phẩm (ATTP) đối với thành phố hơn 15 triệu dân, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ngày 16-4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm trưởng đoàn, đã giám sát và đánh giá mô hình quản lý ATTP của TPHCM. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM, cho biết, thành phố hiện có trên 30.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ nhu cầu đa dạng của hơn 15 triệu người dân.

Sở ATTP TPHCM là mô hình quản lý ATTP một đầu mối đầu tiên và duy nhất trên cả nước, được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Thời gian qua, hoạt động của Sở ATTP (tiền thân là Ban Quản lý TPHCM) đã giúp chuẩn hóa và thống nhất quy trình cấp phép, thẩm định hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, tạo chuyển biến căn bản về hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp và bền vững trong quản lý ATTP, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Kể từ ngày đầu thành lập đến nay, Sở ATTP kiên trì với phương châm "xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn"; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm...

Đáng chú ý, mô hình Đội quản lý ATTP tại địa bàn và chợ đầu mối, phối hợp chính quyền địa phương đã nâng cao rõ rệt hiệu quả quản lý cơ sở.

Tuy nhiên, hoạt động quản lý ATTP tại TPHCM vẫn đối mặt với thách thức xuất phát từ sự không đồng bộ giữa khung pháp lý, nguồn lực con người và cơ sở vật chất.

Hiện nay, Sở ATTP TPHCM đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự; còn tại cấp cơ sở (phường/xã), số lượng công chức chuyên trách ATTP mỏng, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm. Cùng với đó, hoạt động kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện vi phạm vẫn còn vướng cơ chế, chưa phát huy được hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, Sở ATTP là mô hình rất cần thiết với một đô thị lớn như TPHCM, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Trải qua quá trình thí điểm Ban Quản lý ATTP đến thành lập Sở ATTP, cơ quan này vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và bổ sung hoàn thiện mô hình, với những áp lực rất lớn.

Với những kinh nghiệm thực tiễn, TPHCM đề xuất, cần tổ chức một cơ quan quản lý ATTP tại trung ương trực thuộc Bộ chuyên ngành và thành lập Sở ATTP tại địa phương, nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước khi thực hiện việc kiểm tra và tăng cường thực thi pháp luật của các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, cần thực hiện quản lý ATTP theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Đồng chí cũng đề nghị, trong quá trình Bộ Y tế xây dựng đề án về mô hình quản lý ATTP thống nhất, cần có các công cụ gắn với chức năng nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp.

"Thành phố sẵn sàng tham gia đóng góp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cùng Bộ Y tế để xây dựng, hoàn thiện mô hình quản lý ATTP hiệu quả nhất", đồng chí bày tỏ.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá rất cao kết quả hoạt động của Sở ATTP TPHCM thời gian qua. Từ mô hình Ban quản lý cho đến mô hình Sở ATTP, thành phố đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giúp ích cho việc xây dựng chính sách hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về ATTP.

Đoàn công tác ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của TPHCM. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, xây dựng phương án về mô hình quản lý ATTP theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối từ trung ương đến địa phương.

