Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Một áp thấp nhiệt đới (mới) hình thành ở vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) đang di chuyển về hướng Tây Nam và có thể vào Bắc Biển Đông trong vòng 24 giờ tới.

Vào lúc 8 giờ sáng nay, 23-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 12.

Họa đồ dự báo quỹ đạo di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật 8 giờ sáng nay, 23-10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo đó, sáng sớm nay, sau khi vào vùng biển ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam và tan dần.

Tuy nhiên, ngoài khơi xa hiện có một áp thấp nhiệt đới mới đang có xu hướng đi vào khu vực Bắc Biển Đông.

Theo bản tin cập nhật lúc 8 giờ sáng nay của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở tọa độ khoảng 20,4 độ vĩ Bắc - 121,4 độ kinh Đông. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh nhất là cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9 và áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong vòng 24 giờ tới (tính từ sáng nay), tâm áp thấp nhiệt đới sẽ vào khu vực Bắc Biển Đông.

Đến khoảng 7 giờ sáng mai (24-10), tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc - 117,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 25-10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/giờ, vị trí ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc - 114,1 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông, nhưng cường độ suy yếu dần xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng kết hợp giữa áp thấp nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m.

Mặc dù bão số 12 không còn ảnh hưởng trực tiếp thời tiết trên biển nhưng áp thấp nhiệt đới mới sẽ tiếp tục gây thời tiết xấu và nguy hiểm cho khu vực Bắc Biển Đông trong 1-3 ngày tới. Do đó, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan Bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

PHÚC VĂN