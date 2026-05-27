Xã Cần Giờ tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chiều 27-5, Đảng ủy xã Cần Giờ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến 15-5-2026, UBND xã đã tiếp nhận 10.619 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 6.640 hồ sơ trực tuyến và 3.979 hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Đồng chí Đinh Thanh Nhàn (phải) - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham dự hội nghị sơ kết tại xã Cần Giờ

Trong số này, xã đã giải quyết 10.361 hồ sơ, với 10.210 hồ sơ được giải quyết trước hạn 4 hồ sơ đúng hạn và 147 hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ trễ hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai với 88 hồ sơ, tiếp đến là xây dựng 26 hồ sơ, chứng thực 19 hồ sơ, hộ tịch 7 hồ sơ, kinh doanh 3 hồ sơ và môi trường 4 hồ sơ.

Hiện còn 258 hồ sơ đang giải quyết, trong đó 235 hồ sơ còn trong hạn và 23 hồ sơ quá hạn, chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai.

Thời gian tới, xã Cần Giờ sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn mạng; đẩy mạnh số hóa tài liệu lưu trữ, phấn đấu hoàn thành chỉnh lý 100% trong giai đoạn 2026 - 2028.

Địa phương cũng tập trung nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai các đề án kinh tế trọng điểm về công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển; đồng thời xây dựng Quy hoạch chung xã và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2025 - 2030.

