Sức sống cơ sở

Xã Cần Giờ tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chiều 27-5, Đảng ủy xã Cần Giờ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến 15-5-2026, UBND xã đã tiếp nhận 10.619 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 6.640 hồ sơ trực tuyến và 3.979 hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3.jpg
Đồng chí Đinh Thanh Nhàn (phải) - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham dự hội nghị sơ kết tại xã Cần Giờ

Trong số này, xã đã giải quyết 10.361 hồ sơ, với 10.210 hồ sơ được giải quyết trước hạn 4 hồ sơ đúng hạn và 147 hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ trễ hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai với 88 hồ sơ, tiếp đến là xây dựng 26 hồ sơ, chứng thực 19 hồ sơ, hộ tịch 7 hồ sơ, kinh doanh 3 hồ sơ và môi trường 4 hồ sơ.

Hiện còn 258 hồ sơ đang giải quyết, trong đó 235 hồ sơ còn trong hạn và 23 hồ sơ quá hạn, chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai.

Thời gian tới, xã Cần Giờ sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn mạng; đẩy mạnh số hóa tài liệu lưu trữ, phấn đấu hoàn thành chỉnh lý 100% trong giai đoạn 2026 - 2028.

Địa phương cũng tập trung nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; triển khai các đề án kinh tế trọng điểm về công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển; đồng thời xây dựng Quy hoạch chung xã và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2025 - 2030.

Tin liên quan
CẨM NƯƠNG

Từ khóa

TP Cần Thơ: Phấn đấu hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn