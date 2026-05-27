Cải cách hành chính góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Sau 1 năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính ở phường Vũng Tàu (TPHCM) đã góp phần vận hành ổn định hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Sáng 27-5, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ở phường Vũng Tàu đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 92,9%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Hiện phường Vũng Tàu xếp thứ 12/168 xã, phường của TPHCM về cải cách hành chính.

Nhiều mô hình phục vụ người dân tiếp tục phát huy hiệu quả như “Trung tâm phục vụ hành chính công lưu động”, “Chính quyền phục vụ tận nhà”, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Trong sơ kết một năm phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, đồng chí Lê Thị Thanh Bình, - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, việc học tập và làm theo Bác thời gian qua đã có sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện nhiều mô hình hay gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo hộ khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Dịp này, UBND phường Vũng Tàu khen thưởng 45 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, cũng như trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

NGUYỄN NAM