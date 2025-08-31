Tổng thống Nga đến Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh SCO

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga tới Thiên Tân dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít ở Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin về chuyến thăm của Tổng thống Putin, đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang ở "thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử", trở thành "mối quan hệ ổn định, trưởng thành và có ý nghĩa chiến lược nhất trong số các nước lớn".

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp đón khoảng 20 nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh SCO. Đây được xem là cuộc họp lớn nhất của SCO kể từ khi tổ chức này được thành lập năm 2001. SCO đã mở rộng lên 10 thành viên thường trực và 16 quốc gia đối thoại và quan sát viên trong những năm gần đây. Phạm vi hoạt động của khối đã mở rộng, từ an ninh và chống khủng bố sang hợp tác kinh tế và quân sự.

HUY QUỐC