Trung tâm Ngoại ngữ Hanex hai lần liên tiếp được Sở GD-ĐT TPHCM vinh danh

Trong tháng 9-2025, Trung tâm Ngoại ngữ Hanex liên tiếp được vinh danh tại hai hội nghị quan trọng của Sở GD-ĐT TPHCM, qua đó khẳng định mạnh mẽ vị thế và chất lượng trong công tác đào tạo và vận hành.

Vừa qua, ngày 16-9-2925 tại Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 dành cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Trung tâm Ngoại ngữ Hanex được trao tặng Giấy khen "Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quản lý, điều hành năm học 2024-2025". Đáng chú ý, Hanex là trung tâm Anh ngữ duy nhất tại khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được lựa chọn để vinh danh trong hạng mục này.

Tiếp nối thành công, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động chuyên môn diễn ra vào ngày 25-9, Hanex Junior một lần nữa được Sở GD-ĐT trao tặng Giấy khen vì "Thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn năm học 2024-2025".

Việc được ghi nhận ở cả hai hạng mục quan trọng về "quản lý, điều hành" và "hoạt động chuyên môn" cho thấy sự toàn diện của Hanex trong việc xây dựng quy trình làm việc, đảmbảo chất lượng đội ngũ, thực hiện cam kết đào tạo và thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Đại diện của Hanex chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng các thành tích này. Đây là thành quả nỗ lực của cả một tập thể, từ đội ngũ giáo viên, nhân viên đến sự tin tưởng của phụ huynh và học viên. Sự ghi nhận từ các cơ quan quản lý là động lực để chúng tôi tiếp tục cải tiến và làm tốt hơn nữa trong tương lai."

Đại diện Trung tâm Anh ngữ Hanex được Sở GD-ĐT TPHCM vinh danh.

Trong năm học 2025-2026, Trung tâm tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy và trải nghiệm của người học, đặc biệt là chương trìnb luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge và IELTS, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn.

Hệ thống Anh ngữ HANEX : * 85 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TPHCM * 56 Lê Hồng Phong, Phường Vũng Tàu, TPHCM * GA01.04-05 Chung cư Gateway, Phường Tam Thắng, TPHCM * 238 Điện Biên Phủ, Phường Bà Rịa, TPHCM Hotline hỗ trợ 0357656956 - 0988633706

KHÁNH CHI