Trường Cao đẳng Dầu khí - 50 năm kiến tạo và phát triển

Chiều 7-11, Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1975-2025). Dự có lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn ngành, đại diện ban chuyên môn, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Dầu khí nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Xuân Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách PVCollege đã ôn lại chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, hành trình gắn liền với sự lớn mạnh của ngành Dầu khí Việt Nam.

Từ quyết định thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật Dầu khí ngày 7-11-1975, trường đã không ngừng trưởng thành, trở thành cơ sở đào tạo kỹ thuật dầu khí uy tín hàng đầu cả nước.

Theo ông Ngô Xuân Hưng, lịch sử phát triển của PVCollege có thể chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn 1975-1990 là những năm đầu “xây trường, kiến nghề” trong gian khó. Với ý chí và niềm tin, các thế hệ thầy trò đã đặt nền móng đầu tiên, góp phần vào mốc son khai thác tấn dầu đầu tiên của Tổ quốc, đào tạo hơn 2.000 thợ lành nghề trong 15 năm đầu.

Ông Ngô Xuân Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm

1990-2015 là giai đoạn đột phá, sáng tạo. Nhà trường tái cấu trúc, mở rộng lĩnh vực và địa bàn hoạt động, tham gia đích thực vào nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ. Trường đã đào tạo hơn 160.000 lượt học viên, đóng góp quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của Petrovietnam.

Giai đoạn từ 2015 đến nay được đánh giá là “nốt thăng trầm đặc biệt”. Dù phải đối mặt với khủng hoảng giá dầu, đại dịch Covid-19 và xu hướng chuyển dịch năng lượng, PVCollege vẫn vững vàng vượt khó, tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi số mạnh mẽ, mở rộng đào tạo sang lĩnh vực năng lượng tái tạo và xây dựng nền tảng học tập trực tuyến, số hóa hệ thống quản trị, vận hành.

Tọa đàm “Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”.

Đến năm 2025, nhà trường đã đạt quy mô đào tạo hơn 16.000 lượt học viên/năm, doanh thu dịch vụ trên 300 tỷ đồng. Trong 50 năm qua, PVCollege đào tạo tổng số hơn 245.000 lượt học viên, nhiều người trở thành chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý chủ chốt của Petrovietnam.

Phát biểu chúc mừng, ông Bùi Minh Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam biểu dương những đóng góp to lớn của PVCollege trong 50 năm qua. Đồng thời khẳng định, mỗi bước đi của Petrovietnam đều in dấu ấn của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân được đào tạo từ mái trường này. Hành trình 50 năm là hành trình của bản lĩnh, đổi mới và thích ứng.

PVCollege tri ân lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ

Trong giai đoạn mới, Petrovietnam xác định PVCollege tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái đào tạo của tập đoàn, là trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề, chuyển giao công nghệ, để thích ứng với xu hướng năng lượng mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, nhà trường tổ chức tọa đàm “Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”, tri ân lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

