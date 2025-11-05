Nỗi lo học sinh chưa đủ tuổi cầm lái

Thực tế đáng lo ngại hiện nay, không ít học sinh vẫn điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, khiến nỗi lo về an toàn trên đường đến trường vẫn còn đó.

11 giờ 30 trưa ngày 5-11, ghi nhận tại cổng một Trung tâm GDNN và GDTX trên địa bàn TPHCM, từng tốp học sinh ào ra cổng, tay cầm nón bảo hiểm, tay nổ máy, vội vã hòa vào dòng xe trên đường Cách mạng Tháng Tám và Hòa Hưng đang đông đúc.

Nhiều học sinh Trung tâm GDNN và GDTX điều khiển xe phân khối lớn đến trường

Giữa dòng xe tấp nập, không khó để bắt gặp những gương mặt non choẹt cầm lái điều khiển phương tiện. Trong đó, nhiều em chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô trên 50cc phóng đi vội vã.

Nhiều học sinh chở 3, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy

Bắt chuyện với một học sinh điều khiển xe máy hiệu Honda Vision, em cho biết mình đang theo học lớp 11. Cha, mẹ đi làm nên để xe cho em tự đến trường. Vừa dứt lời, em phóng xe hòa vào dòng người.

Một số phụ huynh chở con nhưng "quên" cài nón bảo hiểm

Cùng thời điểm vào học - tan trường, tại phường Tân Khánh, phường Bà Rịa, xã Đất Đỏ…, không khó để bắt gặp những học sinh vi phạm giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn khi chưa đủ tuổi.

Tổ công tác Công an phường Tân Khánh phát hiện em L.M.Q. (học sinh lớp 11) điều khiển xe máy biển kiểm soát 61E1- 934… trên 50cc nên yêu cầu dừng kiểm tra. Em Q. lí nhí trả lời: “Cha, mẹ đi làm không có ai đưa rước nên cháu tự chạy xe đến trường. Cháu biết mình chưa đủ tuổi để điều khiển xe này”.

Công an phường Tân Khánh lập biên bản một trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi

Đại úy Nguyễn Thành Trung, thành viên Tổ tuần tra tại phường Tân Khánh cho biết, các trường hợp học sinh vi phạm sẽ bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện vì giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Lực lượng CSGT Công an TPHCM lập biên bản một trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tại xã Đất Đỏ

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý mà lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho phụ huynh, học sinh trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Bà N.T.K.Đ. (phụ huynh học sinh Trường THPT Tân Phước Khánh) cho biết, đầu năm học đã được nhà trường tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do vậy, sáng nào bà cũng phải chở con đến trường.

