Trường đặc thù công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027

Sáng 16-6, các trường triển khai mô hình đặc thù (gồm trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp, chương trình tăng cường tiếng Pháp; Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn và Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh) đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Phụ huynh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND phường Hòa Hưng tổ chức

Theo thông báo của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), phụ huynh học sinh tra cứu kết quả xét tuyển vào lớp 1 năm học 2026-2027 tại địa chỉ:

https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Học sinh được xét duyệt phải xác nhận nhập học trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của thành phố theo địa chỉ nói trên từ ngày 16-6 đến 17 giờ ngày 23-6-2026.

Ngoài ra, phụ huynh học sinh nộp hồ nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 16-6 đến 17 giờ ngày 23-6. Hồ sơ nhập học gồm: Phiếu báo nhập học lớp 1 năm học 2026-2027 (in từ trang tuyển sinh); Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ); Bản photocopy/ bản in hình chụp VNeid hoặc các giấy tờ minh chứng đã tải lên trong quá trình đăng ký trực tuyến (mang theo điện thoại hoặc bản chính để đối chiếu); Lí lịch học sinh (theo mẫu phát hành tại trường).

Đối với các trường hợp không xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường theo kết quả công bố trong thời gian quy định sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

Tương tự, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì) đề nghị phụ huynh học sinh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp của TPHCM để tra cứu kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027. Đối với học sinh trúng tuyển, phụ huynh cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời đến trường làm thủ tục nhập học từ 7 giờ 30 đến 16 giờ ngày 22-6-2026.

Trước đó, ngày 11-6, UBND phường Hòa Hưng đồng loạt công bố kết quả trúng tuyển vào các lớp đặc thù tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường.

Phụ huynh học sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của thành phố, đồng thời theo dõi thông báo hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ của trường trúng tuyển để hoàn tất hồ sơ nhập học.

Theo quy định chung của Sở GD-ĐT TPHCM, những học sinh không trúng tuyển vào các trường hoặc lớp đặc thù, trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học sẽ được bố trí chỗ học tại các trường đại trà theo nguyện vọng phụ huynh đã đăng ký trên cổng tuyển sinh đầu cấp.

Thời gian xét tuyển đợt tiếp theo diễn ra từ ngày 24-6 đến 10-7. Dự kiến ngày 11-7, các trường đại trà trên địa bàn TPHCM đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

THU TÂM