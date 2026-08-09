[CẬP NHẬT] Diễn biến điểm chuẩn tuyển sinh của các trường "hot"

Từ trưa nay 9-8, các trường đại học, học viện trên cả nước công bố điểm chuẩn tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2026. Báo Sài Gòn Giải Phóng liên tục cập nhật...

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM): 57/61 ngành điểm chuẩn tăng

Điểm chuẩn của trường dao động từ 55,76 – 85,80 điểm (tính theo thang điểm 100).

Điểm chuẩn cao nhất là ngành Kỹ thuật Bán dẫn 85,80 điểm. Các ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ điện tử, Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn trên 84 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Xem điểm chuẩn của Trường ĐH Bách khoa

Đại học Kinh tế quốc dân: 7 ngành lấy từ 28 điểm trở lên

Điểm chuẩn của Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ 24,1 đến 28,84 điểm. Trong đó, ngành cao nhất là Kiểm toán với 28,84 điểm (năm ngoái lấy 28,38 điểm).

Tiếp đến là ngành Thương mại điện tử 28,62 điểm, ngành Kinh doanh quốc tế lấy 28,5 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Thẩm định giá, ngành Tài chính ngân hàng với 24,1 điểm.

Điểm chuẩn năm nay của ĐH Kinh tế quốc dân có nhiều ngành tăng so với năm ngoái, có 7 ngành lấy trên 28 điểm.

Xem điểm chuẩn của ĐH Kinh tế quốc dân

Học viện Ngân hàng: Tăng 1-1,5 điểm

Điểm chuẩn năm 2026 của học viện dao động từ 20,2 đến 26,61 điểm, đa số ngành tăng 1-1,5 điểm so với năm ngoái.

Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất, với 26,61 điểm. Tiếp đến là các ngành Kiểm toán, Logistics và chuỗi cung ứng, Tài chính đều trên 26 điểm.

Điểm chuẩn của học viện tăng do có gần 54.000 thí sinh đăng ký với khoảng 124.500 nguyện vọng, tăng 50% so với năm ngoái, tỷ lệ tăng đột biến, cao nhất từ trước đến nay.

Xem điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng

Đại học Bách khoa Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất xấp xỉ "kịch trần"

Ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,54/30.

Tiếp đến là ngành CNTT: Khoa học máy tính, điểm chuẩn 29,27 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, với 20,75 điểm.

Xem điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ TPHCM: Điểm chuẩn dao động từ 15 - 22

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM, ngày 16-6

Ngành Y khoa có mức điểm cao nhất là 22 điểm; các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy mức 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn là 15 điểm.

Xem điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ TPHCM

SGGPO