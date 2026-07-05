Học viện Cán bộ TPHCM tuyển 756 chỉ tiêu đại học chính quy

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026, Học viện Cán bộ TPHCM đã tư vấn, cung cấp thông tin về chương trình đạo tạo, môi trường học tập và các chính sách dành cho sinh viên.

Các giảng viên tham gia tư vấn cho học sinh lựa chọn nguyện vọng



Năm học 2026, Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo đại học chính quy các ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học và Công tác xã hội.

Phương thức xét tuyển năm 2026 gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển học bạ THPT; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Học viện là 756 chỉ tiêu.

Cụ thể: Ngành Luật có 60 chỉ tiêu; ngành Quản lý nhà nước có 350 chỉ tiêu; ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có 126 chỉ tiêu; ngành Chính trị học có 100 chỉ tiêu; ngành Công tác xã hội có 120 chỉ tiêu.

Các giảng viên tham gia tư vấn cho phụ huynh, học sinh lựa chọn nguyện vọng

Học viện Cán bộ TPHCM còn có hệ thống ký túc xá khang trang với sức chứa gần 1.000 người; các chính sách học bổng, miễn giảm học phí, cơ hội nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội và các câu lạc bộ học thuật, kỹ năng, văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

THU HƯỜNG