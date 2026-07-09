Huflit công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026

Ngày 9-7-2026, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM (HUFLIT) công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 (điểm sàn) cho 23 ngành đào tạo bậc Đại học, hệ chính quy của Trường theo lộ trình xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào Tạo (GD&ĐT).

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 của HUFLIT áp dụng cho 3 phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT và điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM lần lượt là 15 điểm, 18 điểm và 550/1200 điểm.

Riêng đối với ngành Luật và Luật kinh tế có mức điểm sàn cho 3 phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT và điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM lần lượt là 20 điểm, 21 điểm và 720/1200 điểm (theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Nhiều chính sách học bổng hấp dẫn dành cho tân sinh viên Khóa 2026

Năm 2026, HUFLIT tiếp tục áp dụng chính sách không tăng học phí toàn khóa. Theo đó, mức học phí áp dụng cho tân sinh viên như sau: Kiến thức đại cương là 1.230.000đ/tín chỉ (GDTC, GDQP, Chính trị), Kiến thức chuyên ngành là 1.330.000/tín chỉ.

Bên cạnh đó, HUFLIT còn xây dựng quỹ học bổng và chính sách hỗ trợ người học vô cùng đa dạng, ngay từ năm 1 sinh viên đã có thể được mượn tiền trang trải học học phí thông qua quỹ hỗ trợ sinh viên với lãi suất 0% (có điều kiện kèm theo).

Năm học 2026 – 2027, HUFLIT áp dụng các chính sách học bổng vô cùng hấp dẫn. Học bổng giảm 50% học phí HK1: Áp dụng cho sinh viên chọn HUFLIT là nguyện vọng 1 trên hệ thống tuyển sinh hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ nay đến hết 17h ngày 14-7-2026.

Học bổng giảm 20% học phí toàn khóa: Áp dụng cho 09 ngành đặc thù: Luật, Luật Kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Đông phương học, Ngôn ngữ Nhật, Trí tuệ Nhân tạo, Kế toán và Kiểm toán.

Học bổng giảm 15% học phí toàn khóa áp khi sinh viên lựa chọn học tập toàn thời gian tại cơ sở Hóc Môn: Áp dụng riêng cho 15 ngành đào tạo (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Công nghệ thông tin (trừ chuyên ngành kỹ thuật vi mạch), Thương mại điện tử, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lí chuỗi cung ứng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng và Truyền thông đa phương tiện.

TRUNG NGUYỄN